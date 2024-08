Meïté, Lopez, Ilić… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi 14 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce mercredi 14 août 2024, nous évoquons les dossiers Bamo Meïté, Pau Lopez et Ivan Ilić.

1 – Mercato OM : L’OM a tranché pour Bamo Meïté !

L’Olympique de Marseille pourrait se séparer de Bamo Meïté cet été. Le club écoutera les offres à moins de 30 millions d’euros d’après les informations de La Provence.

C’est confirmé pour Bamo Meïté. L’Ivoirien n’est plus certain de rester à l’Olympique de Marseille pour la saison qui arrive. Le défenseur aurait été approché par plusieurs clubs notamment le Stade Rennais. La Provence explique ce mercredi que le club est attentif aux avances des autres écuries et qu’il est prêt à écouter les offres à moins de 30 millions d’euros.

Les départs? On voudrait aller plus vite

Lundi après-midi, en conférence de presse, le président Longoria a affiché ses regrets concernant la lenteur des départs. « On voudrait aller plus vite, on a du retard sur les sorties aussi, on aurait aimé voir des départs plus rapides.(….) Quand un club fait des investissements, on n’a pas l’intention de résilier des contrats. Il y a une charte concernant les joueurs pros, il faut rester dans le respect des joueurs qui sont sous contrat. Ce qui ne rentrent pas dans les plans techniques, il ne seront pas sur le terrain… »

Bamo Meïté s’est engagé avec l’OM pour 10,5 millions d’euros, suite à son option d’achat automatique. Néanmoins le défenseur de 22 ans, Bamo Meïté ce serait encore sous le choc. Effectivement le joueur était présent lors de l’attaque visant Faris Moumbagna et Jean Onana fin mai. Pour rappel les coéquipiers de Meïté ont été victimes de tirs avec armes à feu sur leurs voitures. Les joueurs ont trouvé la route bloquée par une autre voiture et une course-poursuite a eu lieu. Aucun blessé mais plusieurs impacts de balles ont été relevé sur les portières conducteurs et le coffre des voitures. Une scène qui aurait choqué Bamo Meïté le jeune défenseur de l’Olympique de Marseille, qui aurait du mal à digérer cette attaque. Aujourd’hui, selon La Provence Bamo Meïte se pose des questions sur son avenir… depuis la violente attaque dont il a été témoin, fin mai. Le tandem Longoria-Benatia compte pourtant sur lui pour mener à bien cette saison. Une situation difficile pour l’OM qui risque de perdre un jeune à potentiel…

C’était une scène choquante, j’ai eu peur c’est évident

« Il vaut mieux oublier et essayer d’avancer, je pense… Maintenant, ce sont les vacances, j’essaie de me libérer l’esprit. Moumbagna et Onana? Je les ai eus au téléphone, on a parlé. Je leur ai dit qu’on devait profiter des vacances pour se libérer l’esprit, avec nos familles et nos proches… C’était une scène choquante, j’ai eu peur, c’est évident. Là, aujourd’hui, j’essaie de prendre du recul par rapport à cette situation. On est des sportifs de haut niveau, on ne doit pas être mêlés à ce genre de choses. Je ne veux pas trop en parler, même à mes proches. Parce que ce ne sont pas des choses qui doivent se produire dans l’environnement du sport » , a expliqué le défenseur ivoirien au Parisien suite à l’attaque en mai. Le jeune de 22 ans a disputé 18 matchs de championnat cette saison, L’Olympique de Marseille compte bien le développer dans les années à venir. En espérant qu’il arrive à faire face à ce traumatisme.

2 – Mercato OM : ça se précise pour Pau Lopez !

Suite à son départ avorté pour Côme, le gardien marseillais Pau Lopez pourrait finalement rebondir en Espagne. Ce dernier a plusieurs pistes mais pourrait finalement retourner dans sa ville natale à Gérone…

Selon le journaliste Nil Solà qui travaille pour Carrusel Deportivo, Pau Lopez devrait filer en Espagne. « Les FC Girona négocie avec Marseille pour l’arrivée du gardien PAU LÓPEZ à Montilivi. Il ne compte pas pour les Français et s’entraîne avec la reserve. L’Atlético de Madrid est le principal concurrent dans les négociations. Décision cette semaine. » Pau Lopez ne fat pas partie des plans de De Zerbi, l’OM a recruté deux gardien, Rulli et De Lange. Le portier espagnol va quitter l’OM à deux ans de la fin de son contrat. Le média Relevo précise que « Valence l’a en option si Mamardashvili part et l’Atlético si le Moldave part. »

Pau Lopez vers Girona ? Valence et l’Atlético aussi sur le coup…

Subasta por Pau López. El Girona está en la pole.

C’est le feuilleton depuis le début du mercato, le départ de Pau Lopez est acté, reste à savoir dans quel club. Annoncé pendant longtemps du côté de Côme, le gardien marseillais ne signera pas en Italie. Selon l’Equipe il aurait tenté des renégociations de dernière minute, ses exigences auraient fait capoter le deal avec le promu italien. Le portier a désormais des touches du côté de l’Espagne, plusieurs clubs dont les noms n’auraient pas filtré se sont positionnés sur le dossier.

Les remplaçant de Lopez et Blanco annoncés

Gros point d’interrogation au poste de gardien de but depuis plusieurs semaines après la mise à l’écart de Pau Lopez. Avec la grosse blessure de Ruben Blanco qui devrait l’écarter des terrains pour plusieurs mois, le club a été contraint de recruter un numéro 1 bis avec Geronimo Rulli. Il s’agit de Jeffrey de Lange, peu connu des supporters de l‘Olympique de Marseille. C’est pourquoi Guillaume Tarpi a posé des questions à un suiveur du championnat néerlandais pour en apprendre un peu plus sur lui.

« C’est un gardien plutôt athlétique, quasiment 1m90, qui ressemble un peu dans le profil à Justin Bijlow de Feyenoord ou son prédécesseur à Go Ahead Noppert. C’est un garçon tranquille, il n’est pas du genre à être dans le dur mentalement, explique Foot néerlandais. C’est un gardien qui est très bon sur sa ligne, très rassurant et plutôt un bon meneur d’hommes pour gérer sa défense. Bon et imposant dans le domaine aérien, il a encore une petite marge de progression dans quelques aspects de son jeu, il n’est pas à son plein potentiel. Pour une doublure c’est très bien, pour être titulaire, par contre, c’est plus compliqué, notamment parce qu’il n’a jamais connu un environnement et une pression comme à Marseille, mais ce serait bien meilleur que Rulli à ce poste en revanche. À l’instar des autres gardiens néerlandais, son jeu au pied n’est pas terrible. Il n’a pas énormément d’expérience, il n’a que 2 saisons pleines en Eredivisie. Go Ahead était surtout une équipe de transition et plutôt solide en défense. Il était donc souvent sollicité pour effectuer des arrêts, ce sera peut-être moins le cas à Marseille. Ce n’est pas le gardien auquel on aurait pensé pour Marseille, mais il pourrait très vite devenir plus qu’un numéro 2. »

3 – Mercato OM : Longoria prêt à mettre 15M€ sur ce milieu serbe ?

L’OM cherche activement un ailier gauche pour boucler le mercato offensif. Pour autant d’autres mouvements sont à prévoir et un milieu de terrain est visé, une cible italienne déjà explorée à l’époque de Tudor…

Selon la Stampa, « Ilic est apprécié en Premier League, mais récemment de l’Olympique de Marseille a affiché son intérêt et pourrait faire une proposition d’achat de 15 millions d’euros pour amener le joueur, payé 16,5 en juillet 2023 en provenance du Hellas Vérone. » Ivan Ilić n’est pas une nouvelle cible de l’OM, qui avait déjà tenté de le faire venir lors du mercato d’hiver 2023. L’international serbe de 23 ans (19 sélections) dispose d’un contrat jusqu’en 2027 avec le Torino. Le gaucher a joué 31 matches de Serie A la saison dernière…

L’OM prêt à mettre 15M€ sur Ilic ?

