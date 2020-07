Mercato concurrent OM : 4 départs en plus d’Osimhen au LOSC, les 3 pistes au postes de buteur pour le LOSC, Nice qui en demanderait trop pour Cyprien

Comme tous les soirs à 21h en période de mercato, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato concurrents du jour ! Ce mardi au menu : 4 départs en plus d’Osimhen au LOSC, les 3 pistes au postes de buteur pour le LOSC et Nice qui en demanderait trop pour Cyprien…

4 départs en plus d’Osimhen au LOSC ?

Alors que le départ de Victor Osimhen se précise, d’autres joueurs pourraient également quitter le LOSC. L’effectif de Christophe Galtier prendra un sacré gros coup, alors que le mercato français ré-ouvrira ses portes le 10 août…

4 joueurs annoncés partants

Jonathan Ikoné, Boubakary Soumaré, Mike Maignan et Zeki Çelik sont les joueurs concernés par un éventuel départ. Le premier, Ikoné, international français, aspire à trouver de meilleures conditions salariales. L’ancien joueur du PSG était convoité par le Napoli à l’été 2018. Lille aurait même refusé 70 M€. Jusqu’ici ce sont seulement des clubs de Premier League qui se seraient renseignés pour le joueur, Chelsea, Tottenham ou encore Newcastle. Pour le milieu Boubakary Soumaré, un départ vers l’Angleterre serait plus que proche. Le gardien Mike Maignan privilégiera le projet sportif, un éventuel départ pour Tottenham ne peut s’envisager que si cela ne fragilise pas sa position de numéro 3 en équipe de France avec une possible participation à l’Euro 2021. Enfin, le latéral droit Zeki Çelik est surveillé de près par l’Atalanta Bergame, elle-même en passe de perdre son Diable Rouge, Timothy Castagne. Cela pourrait faire beaucoup si l’on rajoute Osimhen, Remy et Gabriel à cette liste…

LES 3 PISTES DU LOSC POUR REMPLACER OSIMHEN

Alors que le départ de Victor Osimhen en Italie se précise, Luis Campos s’activerait concernant le recrutement de son futur remplaçant. Le départ de l’attaquant nigérian pourrait rapporter au LOSC une somme aux alentours de 80 millions d’euros…

MARCOS PAULO EN TÊTE D’AFFICHE

Le départ de Victor Osimhen du LOSC n’est qu’une question de temps. L’attaquant nigérian va prochainement rejoindre Napoli dans une opération à hauteur de 80M€. Alors que le remplaçant de Loïc Remy pourrait se nommer Jonathan David. Pour lequel Lille aurait même fait une offre de 25 M€. La Gantoise de son côté espérerait entre 30 et 35 M€. Le club aurait trois autre pistes offensives.

Selon l’Equipe, Lille aurait en tête de liste une cible évoquée à l’OM : Marcos Paulo l’attaquant de Fluminense, estimé à 10 M€ selon Transfermarkt. Le brésilien serait la cible numéro une des Dogues. La seconde piste mènerait à un joueur méconnu du championnat portugais mais évoluant dans un gros club. Enfin la dernière cible serait le Nigérian de 23 ans, Umar Sadiq.

Nice demande trop à Lyon pour Cyprien ?

Le mercato s’est mis en mode pause en France jusqu’à mi-août, une conséquence de la décision de la Ligue d’ouvrir plus tôt en juin. Pendant ce temps, l’Olympique Lyonnais est à la recherche de nouvelles recrues. Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia aurait coché le nom de Wylan Cyprien pour le milieu de terrain lyonnais…

Entre 10 et 14 millions d’euros – Manu Lonjon

« Lyon veut faire Cyprien. Mais le joueur est dans sa dernière année de contrat et Nice voudrait entre 10 et 14 ME. Cyprien a fait remarquer que s’il attendait le mois de janvier, il ne coûte rien et il signe où il veut gratuitement. Les demandes de Nice sont trop importantes selon l’entourage du joueur. Mais oui, l’Olympique Lyonnais est dessus. Il y a quelques jours, je vous avais dis que Lyon souhaitait recruter au milieu de terrain, et que ce n’était pas une bonne nouvelle pour Maxence Caqueret. Je n’ai jamais dit que Caqueret allait partir. Mais si tu mets Cyprien en plus de Guimaraes et des autres, ce n’est pas positif pour Maxence Caqueret »

Manu Lonjon – Source : Live Twitch (14/07/2020)