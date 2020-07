Mercato concurrent OM : Lyon laisse filer un jeune talent, Rennes attend 3 renforts, Nice cible plusieurs attaquants…

Comme tous les soirs à 21h en période de mercato, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM ! Ce vendredi au menu : Lyon laisse filer un jeune talent, Rennes attend 3 renforts, Nice cible plusieurs attaquants…

Lyon laisse filer un jeune talent (pas retenu par Garcia) recruté en 2018 ?

Le mercato franco-français s’est mis en mode pause jusqu’à mi-août. Pendant ce temps, l’Olympique Lyonnais est à la recherche de nouvelles recrues. Alors qu’hier on vous parler de Diego Lainez, l’OL pourrait déjà voir l’un de ses joueurs partir…

Un départ après deux ans à Lyon

Oumar Solet pourrait quitter le club rhodanien après deux ans chez les Gones. Débarqué à l’Olympique Lyonnais à l’été 2018, le joueur voudrait plus de temps de jeu. En effet il a dû se contenter de quatre apparitions depuis son arrivée. Le natif de Paris, recruté à Laval en 2018 contre 1 million d’euros, souhaite se relancer et pourrait débarquer en Autriche. Selon Football.fr, Solet serait actuellement en Autriche pour boucler son transfert avec le Red Bull Salzbourg. Gravement blessé au genou en janvier dernier, il ne devrait pas être retenu par les dirigeants lyonnais, l’international U18 n’entrerait pas dans les plans de Rudi Garcia…

Après Terrier, Rennes attend encore 3 renforts !

Après avoir enregistrer le recrutement de Martin Terrier, le nouveau directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice attend encore trois renforts sur ce mercato estival. Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe.

on avait évoqué quatre besoins, il en reste trois à satisfaire — Holveck

Nicolas Holveck s’est longuement entretenu dans L’Équipe ce vendredi. Le président du Stade Rennais a tenu à précisé que Florian Maurice étudierai la venue de trois renforts après Terrier pour compléter l’effectif de Julien Stéphan.

« Il ne faut pas oublier que Steven Nzonzi n’a pu disputer que cinq matches en février-mars. On peut le compter comme un renfort, et pas des moindres. Après, on avait évoqué quatre besoins, il en reste trois à satisfaire. On est dans les temps de passage, c’est un mercato où il ne se passe pas grand-chose tant que tous les Championnats ne sont pas terminés, et on est déjà très contents que le prêt de Steven ait été prolongé. Et on est contents de l’arrivée de Martin Terrier, qui montre aussi la dimension prise par le Stade Rennais. » Nicolas Holveck – Source : L’Equipe (17/07/2020)

3 joueurs ciblés pour renforcer l’attaque de l’OGC Nice ?

L’OGC Nice réalise de loin le meilleur mercato des clubs français pour le moment. Les Aiglons ont déjà officialisé cinq recrues dont la récente venue d’Amine Gouiri de Lyon ou même Morgan Schneiderlin d’Everton. Patrick Vieira passé en conférence de presse hier avait même annoncé que l’objectif était de faire venir un ou deux renforts offensifs…

Boga, Lopes et Bouanga visés ?

L’OGC Nice aurait coché plusieurs noms pour renforcer leur attaque la saison prochaine. Les Aiglons auraient coché le nom du marseillais Jérémie Boga (23 ans). Cependant, Sassuolo demanderait pas moins de 25 millions d’euros pour son jeune talent. D’après Football365 Afrique, deux autres noms seraient également sur les tablettes de Patrick Vieira. Le Stéphanois Denis Bouanga (25 ans) et l’ancien Monégasque Rony Lopes (24 ans). Deux joueurs qui connaissent très bien le championnat français. Reste à savoir si leurs clubs respectifs seront ouvert à un possible départ cet été…