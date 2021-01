Mercato concurrents OM : Des cadors européens pistent une révélation du LOSC, Lyon veit un international argentin, un Rennais d’accord avec Nîmes…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce mercredi: Des cadors européens jettent leur dévolu sur cette révélation du LOSC, Lyon se positionne sur un international argentin, ce joueur de Rennes d’accord avec Nîmes…

Mercato concurrent OM : Des cadors européens jettent leur dévolu sur cette révélation du LOSC !

Pour boucler la venue de Yusuf Yazici, les Dogues offraient à Trabzonspor un chèque de 16,5 M€ plus un intéressement de 20% sur une future revente. De plus, si le joueur dispute 25 matches avec le LOSC, Trabzonspor percevra 1 M€ supplémentaire. Ces récentes performances éveillent l’intérêt d’écuries encore plus huppées, notamment en Italie où l’AC Milan et la Juventus Turin le pistent…

Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison (Ligue 1 et Ligue Europa), Yusuf Yazici étale son talent aux yeux de l’Europe entière. L’international turc de 23 ans a surtout marqué les esprits lors de la rencontre face à l’AC Milan en inscrivant un triplé sur la pelouse du club italien (3-0). Les dirigeants milanais ont été épatés par sa prestation et envisagent de lancer une offensive lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de France Football, Yazici ne serait pas seulement dans le viseur du Milan AC. En effet, la Juventus Turin garderait un œil sur lui. Les dirigeants de la Vieille Dame anticipent le probable départ de Paulo Dybala cet été et aurait fait du Turc son probable successeur…

Mercato concurrent OM : Lyon se positionne sur un international argentin

Selon TyC Sports, Lyon serait intéressé par le latéral droit de 24 ans de River Plate, Gonzalo Montiel. Les Gones envisagent de passer à l’action cet hiver pour tenter de recruter le jeune joueur. Montiel compte déjà 6 sélections avec l’équipe d’Argentine et sera libre de tout contrat dans six mois…

Mais alors qu’il est en fin de contrat, le joueur de l’Albiceleste est prêt à signer un nouveau contrat avec une clause libératoire afin que son club formateur touche une somme dans un transfert. Le club de River Plate voudrait inclure dans son contrat une clause libératoire à 20 millions d’euros, pour laisser filer Gonzalo Montiel. L’Argentin a récemment engagé Pablo Sabbag en tant qu’agent. Le joueur voudrait rejoindre impérativement rejoindre l’Europe si possible lors de ce mercato hivernal. Avec 110 matchs toutes compétitions confondues depuis ses débuts chez les jeunes de River Plate, Gonzalo Montiel est également sur les tablettes de l’AS Roma.

Mercato concurrent OM : Ce joueur de Rennes d’accord avec Nîmes ?

Grand espoir du Stade Rennais, Yann Gboho (20 ans) devrait partir en prêt cet hiver. Titulaire à trois reprises cette saison, le jeune joueur aimerait obtenir plus de temps de jeu afin de continuer à progresser et évoluer au plus haut niveau.

Yann Gboho a fait ses grands débuts en professionnel la saison dernière lors du Trophée des Champions contre le PSG. Quelques semaines après il inscrit son premier but face à Toulouse qui offre la victoire dans les arrêts de jeu à Rennes. Cette saison, le joueur de 20 ans a déjà été utilisé à treize reprises toutes compétitions confondues dont 4 rencontres en Ligue des Champions.