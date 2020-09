Mercato concurrents OM : Des départs à Rennes, le LOSC se renforce, Rudi Garcia recadre Reine-Adelaïde…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents OM. Au programme ce samedi : Des départs à Rennes, le LOSC se renforce, Rudi Garcia recadre Reine-Adelaïde…

Mercato concurrents OM : Deux gros départs attendus à Rennes ?

Le Stade Rennais défie le Benfica Lisbonne, ce samedi (20h), en match amical. Le coach breton, Julien Stéphan, n’a pas retenu M’Baye Niang et Clément Grenier pour cette rencontre. Un départ pour les deux joueurs semble plus que jamais d’actualité…

Rennes se déplace à Lisbonne, ce samedi, pour y affronter le Benfica, lors d’une confrontation amicale. Pour ce match, Julien Stéphan a retenu un groupe de 19 joueurs. Eduardo Camavinga et Steven N’Zonzi manquent à l’appel. Les deux milieux de terrain récupérateur sont actuellement avec l’Équipe de France. Hamary Traoré et Edouard Mendy sont restés à la maison, tous deux soumis aux contraintes sanitaires. Plus étonnant, M’Baye Niang, buteur du club depuis deux saisons, et Clément Grenier ne font pas partis du groupe.

Un message envoyé de la part de Julien Stéphan ?

L’ancien lyonnais n’a pas été convoqué non plus pour les deux premières journées de championnat. Concernant le Sénégalais, la venue de Sehrou Guirassy en Bretagne est sans doute un signal fort envoyé de la part des dirigeants bretons. D’autant plus que l’ancien du Torino n’a pas pris à la victoire de Rennes (2-1), samedi 29 aout, contre Montpellier, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Avec cette non-convocation pour le match amical, à Lisbonne, Julien Stéphan lance un message fort à ses dirigeants concernant Grenier et Niang.

Mercato concurrent OM : Rudi Garcia (Lyon) répond sèchement à Reine-Adelaïde !

Il y a quelques jours, Jeff Reine-Adelaïde a affirmé qu’il souhaitait quitter Lyon pour un nouveau challenge. Rudi Garcia a répondu à son joueur.

Jeff Reine-Adelaïde s’est exprimé sur son avenir récemment au micro de RMC Sport. L’ancien joueur du SCO d’Angers n’étant pas beaucoup utilisé par Rudi Garcia souhaite s’engager dans un autre club, pour un nouveau projet.

cette déclaration relève d’une démarche individualiste — GARCIA

Le coach français a répondu à son joueur dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot ce vendredi. L’ancien entraîneur de l’OM n’a pas été tendre…

« Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception, c’est que cette déclaration relève d’une démarche individualiste et il ne faut pas que ça nuise au groupe. Je veillerai à cela »

Rudi Garcia – Source : Téléfoot

Mercato concurrents OM : Le LOSC officialise une nouvelle recrue !

Le LOSC a officialisé l’arrivée du gardien grec Oréstis Karnézis (34 ans), en provenance du Napoli. Il viendra suppléer Mike Maignan.

C’était dans les tuyaux depuis le mois de juillet, Oréstis Karnézis s’est engagé avec Lille. Le club nordiste l’a officialisé sur son site et ses réseaux sociaux ce vendredi. Le gardien remplaçant du Napoli a signé pour un montant avoisinant les 4-5 M€. Dans le sens inverse, Leonardo Jardim (25 ans), le portier numéro deux du LOSC, a été prêté à Boavista au Portugal. Il rejoindra un ancien olympien et un ancien joueur du LOSC…… au nom d’Adil Rami.

Un Cinquième championnat pour le joueur

« Je suis très heureux d’être aujourd’hui un joueur du LOSC. C’est un grand challenge pour moi. Après la Grèce, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, je vais maintenant découvrir le championnat de France. C’est quelque chose d’assez rare pour un joueur. Je suis fier et heureux d’être ici dans un club qui grandit d’année en année et dont l’équipe est très forte. J’ai maintenant hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires et de réaliser avec eux une grande saison. »

Orestis Karnezis – Source : Site officiel du LOSC (04/09/2020)



« Nous sommes très heureux d’ajouter encore davantage de talent et d’expérience au sein de notre effectif et parmi nos gardiens. Cette saison, mais aussi dans les saisons à venir, Oréstis pourra beaucoup apporter à notre groupe. »

Marc Ingla – Source : Site officiel du LOSC (04/09/2020)