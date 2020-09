Mercato concurrents OM : Des frictions entre les dirigeants à Lyon, les Verts qui repoussent une offre historique et Lille souhaite désengorger son secteur offensif…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce mercredi : des frictions entre les dirigeants à Lyon, les Verts qui repoussent une offre historique et Lille souhaite désengorger son secteur offensif…



Déjà des frictions autour du recrutement entre les dirigeants à Lyon ?

Selon RMC Sport, bien informé, la relation entre Bruno Cheyrou et Juninho à Lyon serait glaciale. Les deux hommes chargés du recrutement auraient énormément de divergences dans le choix des joueurs.

Bruno Cheyrou a rejoint le club de Jean-Michel Aulas il y a tout juste quatre mois. L’ancien milieu de terrain à l’OM a été nommé directeur du recrutement. Dans l’organigramme, le dirigeant rhodanien est clair. « C’est Juninho le boss, c’est lui qui mène la direction sportive« , avait lâché Cheyrou en conférence de presse de présentation. Cependant, après quelques mois dans ses nouvelles fonctions, RMC Sport nous apprend que sa relation avec le Brésilien se dégrade et que des tensions existent déjà entre les deux hommes. Et pour ne rien arranger à cela, des conseillers sportifs se plaignent du temps de jeu de leurs joueurs dans le Rhône…

Tensions Cheyrou/Juninho à Lyon ?

Le cas Jeff Reine-Adélaïde en est l’exemple parfait. Au début de la saison, l’ancien joueur d’Angers s’est plaint de son temps de jeu à la presse et a même annoncé qu’il souhaitait aller voir ailleurs. Son frère et conseiller sportif aurait téléphoné à Juninho pour lui en faire part. Et d’autres joueurs seraient dans l’impasse. Les nombreux départs ces derniers jours (Rafael, Marcal, Traore…) sont peut-être la preuve de ces brouilles au sein du club. Reste à préciser que la formation de Rudi Garcia se cherche en ce début de saison. Lyon est sur 2 matchs nul (0-0 à Bordeaux et face à Nîmes), et une défaite à Montpellier (2-1). Le dernier demi-finaliste de C1 est actuellement 12eme au classement.

L’ASSE refuse une offre énorme (et historique) pour un de ses jeunes espoirs

L’AS Saint-Étienne a refusé une offre de 32 M€ de la part de Leicester City à l’encontre de Wesley Fofana. Le club du Forez pouvait pourtant réaliser le plus gros transfert de son histoire.

William Saliba est toujours la plus grosse vente réalisée par l’ASSE. L’ancien Stéphanois, parti définitivement en fin de saison dernière à Arsenal, avait été vendu pour un peu moins de 30 M€ aux Gunners. Soit tout simplement une vente historique pour le club du Forez. Mais il aurait pu être devancé par son ancien compatriote en défense, Wesley Fofana. Ce jeune prometteur défenseur central (19 ans) a fait l’objet ces dernières heures d’une troisième offre de la part de Leicester City. Et quelle offre !

L’ASSE refuse 32 M€ pour Fofana !

Selon L’Équipe, les Verts, par le biais de leur entraineur, ont refusé une proposition de près de 32 M€ concernant Wesley Fofana. Claude Puel souhaite à tout prix continuer avec son jeune protégé cette saison et s’est donc fermement opposé à cette proposition de la part des Foxes. Du côté des dirigeants stéphanois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont donné raison à l’ancien Lyonnais malgré la tentation de réaliser le plus gros transfert de l’histoire du club, nous informe le média sportif.

Le LOSC cherche à désengorger son secteur offensif

Le dernier adversaire de l’OM en Ligue 1 s’apprête à céder un voire plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato. État des lieux.

Le LOSC s’est activé sur le marché des transferts cet été. Les dirigeants lillois ont recruté quelques éléments offensifs : David, Yilmaz, Lihadji. Ces derniers viennent se rajouter à une liste assez conséquente de joueurs attirés par le but (Bamba, Ikoné, Araujo, Weah, Yazici…). Et le dernier quatrième de Ligue 1 compte désengorger un secteur beaucoup trop garni, selon La Voix Du Nord. Jonathan Ikoné, l’un des meneurs de l’attaque lilloise, souhaite poursuivre l’aventure dans le nord de la France, malgré l’intérêt prononcé de certaines écuries anglaises notamment. Son entourage s’est confié au média. « L’objectif de Jonathan n’a jamais été de partir cette année. On n’a jamais parlé avec un autre club. Ça ne sert à rien de se précipiter. »

Qui pour désengorger le secteur offensif du LOSC ?

La direction lilloise pourrait se rabattre sur Luiz Araujo (24 ans) ou Yusuf Yazici (23 ans). Le premier reste sur deux buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1. Cantonné à un rôle de remplaçant sous l’ère Galtier, le Brésilien pourrait être le joueur cédé par le LOSC. Concernant Yazici, La Voix Du Nord nous livre quelques détails. « Le cas du milieu turc, en manque de temps de jeu et de confiance, est différent. Le LOSC s’orientera sur un prêt d’un an s’il faut momentanément désembouteiller le couloir droit. » À noter, le mercato touche à sa fin le 5 octobre prochain.