Mercato concurrents OM: Le PSG prêt à vendre, un Rennais sur le départ et Lille piste un Belge…

Mercato concurrents OM: Le PSG sur le point de boucler une vente ?

Paris démarre fort son mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, et bientôt Donnarumma, le PSG est sur le point de réaliser une vente. Auteur de prestations décevantes, Kurzawa devrait quitter le club de la capitale, alors qu’il a prolongé son contrat la saison passée. En effet, l’international français devrait rejoindre Fenerbahce, un accord a été trouvé entre les deux écuries selon Fanatik, manque plus que l’institution stambouliote arrive à convaincre le défenseur gauche. Ce ne sera pas facile, sachant qu’il a un salaire très important chez les Franciliens, et qu’il semble très attaché à la ville.

Kurzawa n’est plus un titulaire

Après 6 saisons et plus de 150 matchs sous les couleurs parisiennes, le Français pourrait donc découvrir un nouveau championnat. Formé à Monaco, il n’a jamais évolué à l’étranger. Il s’est souvent retrouvé troisième dans la hiérarchie des latéraux gauche au PSG, derrière Bernat ou Bakker. Pour rappel, les dirigeants parisiens avaient déboursé 23 millions d’euros en 2015 pour s’attacher ses services.

Mercato concurrents OM : Rennes prêt à laisser filer un de ses défenseurs ?

Après une saison et une participation à la Ligue des Champions, Rennes a changé de coach et va devoir se reconstruire. Bruno Genesio pourrait voir partir un de ses défenseurs. En effet, le Borussia Mönchengladbach s’est mis sur la piste du latéral gauche du Stade Rennais Faitout Maouassa. Selon FootMercato, « le club allemand ayant terminé 8ème de Bundesliga en 2020-2021 s’est rapproché de l’entourage du joueur de 23 ans. Rennes n’est pas contre l’idée de se séparer du joueur formé à l’AS Nancy Lorraine, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec les pensionnaires du Roazhon Park. »

Pour rappel, avant de prolonger la saison dernière, le latéral gauche était courtisé par l’Eintracht Francfort et son nom avait même été évoqué du côté de Manchester United. Maouassa avait avait évoqué son avenir avant de signer un contrat d’une année supplémentaire jusqu’en 2022…

Je suis ouvert à toutes propositions — Maouassa

« Forcément, avec la saison qu’on a faite, on est un petit peu tous sollicités. Mais moi, je suis bien à Rennes. Il y a la Coupe d’Europe et il n’y a pas vraiment de raisons que je parte. Je me sens super bien ici. Manchester United ? Ça ne me monte pas à la tête même si ça fait plaisir de voir que des clubs comme ça s’intéressent à moi. Ce n’est que du bonheur, mais je suis bien à Rennes, je me sens bien, et je garde les pieds sur terre. Je suis ouvert à toutes propositions. » Faitout Maouassa – source : Téléfoot (mai 2020)

Mercato concurrents OM : Lille a trouvé un très jeune défenseur en Belgique ?

Le LOSC va devoir se reconstruire. Christophe Galtier a quitté le club et Olivier Letang a décidé de relancer Jocelyn Gourvennec… Le club doit faire face à de gros déficit mais doit aussi disposer d’un effectif pour disputer la Ligue des Champions. Le LOSC pourrait miser sur un jeune élément du Standard de Liège. En effet, Lille serait intéressé par Hugo Siquet. Le latéral droit belge sort d’une belle saison avec notamment une jolie statistique de 8 passes décisives à son actif…

Lille vise Siquet, le Standard gourmand ?