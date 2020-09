Mercato concurrents OM : Lyon se sépare d’un joueur mais refuse une offre de 17M€, Rennes tarde à finaliser ce dossier…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce samedi : Lyon se sépare d’un joueur mais refuse une offre de 17M€, Rennes tarde à finaliser ce dossier…

Mercato concurrent OM : Lyon se sépare d’un joueur !

Ce vendredi, Lyon a officialisé un départ de son effectif sur ses réseaux sociaux : il s’agit du second gardien, Ciprian Tatarusanu.

Arrivé à Lyon il y a peu, Ciprian Tatarusanu n’a pas eu le temps de jeu qu’il désirait. Doublure d’Anthony Lopes, il n’a joué que deux rencontres sous le maillot des Gones.

TATARUSANU RÉCLAMAIT UN TEMPS DE JEU PLUS CONSÉQUENT — LYON

Il a rejoint ce vendredi l’AC Milan contre un chèque de 500 000€. Il retrouve l’Italie et la Serie A après y avoir évolué entre 2014 et 2017 à la Fiorentina. L’international roumain ne part pas à Milan pour être titulaire. Il devrait également être la doublure de Gianluigi Donnarumma mais espère avoir plus de temps de jeu.

« L'OL informe du transfert de Ciprian Tatarusanu au Milan AC pour un montant de 500 000€. Arrivé libre à l'été 2019 en provenance du FC Nantes, le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de relever un nouveau défi en Italie »

Lyon – Source : Twitter (11/09)

Lyon – Source : Twitter (11/09)

L’OL informe du transfert de Ciprian Tatarusanu au Milan AC pour un montant de 500 000€. Arrivé libre à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de relever un nouveau défi en Italie. pic.twitter.com/pHRnUHCXWC — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2020

Mercato concurrent OM : Lyon a refusé une offre de 17M€ venue d’Angleterre !

Lyon prépare son dégraissage. Sans Ligue des Champions la saison prochaine, de nombreux joueurs devraient quitter le club lors de ce mercato estival. Bertrand Traoré aurait reçu une offre, immédiatement refusé par le club qui l’estime trop faible.

Ce samedi, Foot Mercato nous informe que Bertrand Traoré, devenu indésirable à Lyon, aurait fait l’objet d’une offre de 17 millions d’euros venue d’Angleterre. Aston Villa espère récupérer l’ailier droit et aurait formulé une offre ferme hors bonus aux dirigeants rhodaniens.

J’ai besoin de jouer — TRAORE

Toujours selon le média spécialisé, les Lyonnais espèrent récupérer 25 millions d’euros pour le Burkinabé qui souhaite quitter le club, ne voyant pas son temps de jeu s’améliorer…

« Maintenant, il me reste deux années de contrat (juin 2022). J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer »

Bertrand Traoré – Source : L’Etalon (07/09)

Info : l’OL vient de refuser une offre ferme de 17 M€ (+bonus) pour Bertrand Traoré d’Aston Villa. Lyon croit toujours pouvoir récupérer 25 M€ pour l’ancien joueur de Chelsea https://t.co/aqkX8A3bR7 — Sébastien Denis (@sebnonda) September 12, 2020

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais fait traîner ce transfert à 30M€?

Annoncé à Chelsea, Edouard Mendy n’est toujours pas chez les Blues. Le journal L’Equipe nous apprend que les négociations sont toujours en cours.

Ce vendredi en conférence de presse avant le match face à Nîmes, Julien Stéphan a évoqué le dossier Edouard Mendy… Le gardien de but serait en partance pour Chelsea et n’est pas dans le groupe pour le prochain match de Ligue 1.

« Avec Édouard, on a noué des liens très forts, ensuite il peut avoir une possibilité aussi exceptionnelle pour lui, pour l’évolution de sa carrière, et ça, humainement, il faut l’entendre. Voilà, c’est un peu triste de le dire, mais il faut l’entendre, quand il y a des clubs aussi huppés qui viennent solliciter vos joueurs, ce n’est pas simple mais c’est aussi la réalité. Pour l’instant, il faut laisser le temps de la négociation »

Julien Stephan – Source : Conférence de presse (11/09)

RENNES DEMANDE 30M€

Le journal L’Equipe a fait le point sur la situation et nous explique qu’en interne, il se murmure qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre les deux clubs. Une offre de 20 millions d’euros aurait été formulée mais refusée par les bretons qui souhaitent au moins 30 millions d’euros. Les Blues pourrait s’aligner sur le montant réclamé par les Rennais.