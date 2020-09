Mercato concurrents OM : Niang refuse WBA, un joueur de Lyon intéresse Strasbourg et Rennes vise un gardien de L1…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce mardi : Niang se rapproche de la Premier League, un joueur de Lyon intéresse Strasbourg et Rennes qui aimerait piocher en Ligue 1 pour son gardien…



Niang (Rennes) veut rejoindre le dernier de Premier League ?

Il a été longuement évoqué du côté de l’Olympique de Marseille cet été, M’Baye Niang aurait choisi sa future destination…

Arrivé l’été dernier au SRFC, M’Baye Niang pourrait déjà effectuer ses bagages. Mis de côté par son entraineur Julien Stéphan, le Sénégalais cherche une porte de sortie. Et selon The Sun, l’attaquant de 25 ans aurait émis le souhait de rejoindre la Premier League à ses dirigeants. Et plus précisément le club de West Bromwich Albion, rajoute le média anglais. L’ancien du Torino et du Milan AC, en Italie, aurait également demandé à sa direction de partir sous la forme d’un prêt. Cependant, selon l’Equipe le joueur ne serait pas emballé par le projet du dernier de Premier League…

WBA, pas un projet pour M’Baye Niang ?

Mécontent de l’arrivée de Serhou Guirassy à Rennes, M’Baye Niang vivrait mal la situation. De plus, Julien Stéphan ne l’a pas convoqué lors des deux dernières rencontres de Ligue 1 remportées par les Bretons (à Nîmes, 4-2, et face à Monaco, 2-1). Un temps annoncé à l’OM, le finaliste de la CAN a clairement un statut d’indésirable à Rennes et doit se trouver une porte de sortie d’ici la fin du mercato.

STAT :

La saison dernière, M’Baye Niang a inscrit 15 buts en 36 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le Stade Rennais. Le Sénégalais a contribué à la troisième place des Bretons en championnat, synonyme de qualification en C1.

Strasbourg veut récupérer un joueur de Lyon (oublié par Garcia) ?

Lyon est en plein dégraissage ces derniers semaines. Et un nouveau joueur pourrait faire ses bagages dans les jours à venir ?

L’effectif de Rudi Garcia s’amenuise à l’approche de la clôture du mercato (5 octobre). Et pour ce, Lyon ne participera pas à de coupe d’Europe cette saison. Ainsi, Rafael, Marçal, Terrier, Traore, Tatarusanu et d’autres ont quitté le Rhône lors de cette période de mutation. En l’attente de voir l’un de leurs cadres partir, les dirigeants rhodanien pourraient voir un nouveau joueur faire ses bagages ? Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, Jean Lucas (22 ans) plaît au Racing Club de Strasbourg. Mais l’affaire est loin d’être réglée. Pour le moment, aucune offre n’a été faite.

Strasbourg séduit par Jean Lucas

Le milieu de terrain brésilien est arrivé dans le Rhône lors du dernier mercato estival. L’ancien de Flamengo a été recruté pour près de 8 M€ d’euros par la direction lyonnaise et s’est engagé jusqu’en juin 2024. Peu utilisé par Rudi Garcia (13 matchs de Ligue 1), Jean Lucas est cantonné à un rôle de remplaçant. De son côté, le Racing Club de Strasbourg est intéressé par le profil du joueur. Mais les dirigeants alsaciens lorgnent sur d’autres éléments également comme Ibrahim Amadou, du FC Séville, et Jean-Eudes Aholou, de l’AS Monaco.

Le Stade Rennais a trouvé son gardien en Ligue 1 ?

Edouard Mendy est sur le point de signer à Chelsea. Le Stade Rennais s’active pour lui trouver un remplaçant. Et le bonheur des Bretons pourraient se trouver en Ligue 1.

Le dernier troisième de Ligue 1 et qualifié pour la phase de groupe de C1 doit se trouver un remplaçant à Edouard Mendy. Le Sénégalais est en instance de départ à Chelsea et le club breton cherche à le remplacer. Et selon L’Équipe, les dirigeants rennais ont coché le nom du portier dijonais Alfred Gomis.

Alfred Gomis pour remplacer Edouard Mendy à Rennes ?

Le compatriote de Mendy en sélection évolue à Dijon depuis l’été 2019 et son arrivée en provenance de la SPAL, en Italie. Il serait la priorité du Stade Rennais. L’international sénégalais a un profil similaire, longiligne, au futur gardien des Blues. Actuellement dernier de Ligue 1 avec le DFCO, le joueur pourrait être cédé aux Bretons. Son conseiller, Giovanni Branchini, est actuellement en négociation avec les deux clubs. Les Bourguignons réclament près de 10 M€ dans l’affaire. Pour rappel, Gomis a prolongé son contrat au début du mois de septembre avec son club jusqu’en juin 2024. En cas d’échec, le SRFC pourrait se rabattre sur un ancien du PSG, Kévin Trapp, actuellement à l’Eintracht Francfort.