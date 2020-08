Mercato concurrents OM : Rennes veut se renforcer, Puel attend du renfort à l’ASSE, la grosse recrue du LOSC impressionne…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce lundi : Rennes veut se renforcer, Puel attend du renfort à l’ASSE, la grosse recrue du LOSC impressionne…

Mercato concurrents OM : Rennes veut encore se renforcer

Les arrivées déjà conclues de Martin Terrier et Nayef Aguerd ne sont qu’un début. Le Stade Rennais veut encore renforcer son effectif, afin d’être à la hauteur en Ligue des champions.

Qualifié directement pour la Ligue des champions (merci Lucas Ocampos), Rennes travaille déjà pour être solide lors de cette compétition. Le club breton, qui a déjà officialisé deux recrues (Martin Terrier et Nayef Aguerd) souhaite encore se renforcer. C’est en tout cas le souhait du coach Julien Stephan, qui a conscience de la saison difficile qui arrive :

IL faudra du monde, de la densité, et de l’homogénéité dans l’effectif – stephan

« Il nous faudra un groupe suffisamment étoffé pour jouer tous les trois jours, avec un calendrier en plus très particulier cette année. Il faudra du monde, de la densité et de l’homogénéité dans l’effectif. On en a déjà, mais on en a besoin encore ».

Un désir du coach qui sera suivi d’effet. Le président Nicolas Holveck a déclaré que le club travaillait déjà « à compléter l’effectif avec un ou deux joueurs supplémentaires ». Il faudra s’attendre à voir un Stade Rennais compétitif la saison prochaine !

Mercato concurrents OM : Malgré la crise, Puel attend des renforts à Saint Etienne

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Invité à donner ses attentes pour le mercato, Claude Puel confirme qu’il souhaite au moins deux renforts. Mais il sait que ça sera compliqué pour les avoir !

C’est un Claude Puel fataliste qui s’est confié au journal Le Progrès. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne sait que le mercato de son équipe sera difficile en raison de la situation financière du club. Doté d’un effectif pléthorique (près de 40 joueurs sous contrat), Claude Puel souhaite dégraisser. Pour aller dans ce sens, Wahbi Khazri, Miguel Trauco Lois Diony, Yann M’Vila ou encore Ryad Boudebouz ont été placés sur la liste des transferts. Une fois ces ventes bouclées, le coach compte bien renforcer son effectif. Chose qui sera impossible sans entrée d’argent :

ON A AUCUNE MANNE FINANCIÈRE POUR POUVOIR FAIRE DES INVESTISSEMENTS – PUEL

« J’ai la volonté d’améliorer ce groupe-là avec deux ou trois joueurs maximum mais ça ne sera peut-être pas possible parce que le groupe est très important et qu’on a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements. Je ne vais pas dire ce qu’on recherche comme poste exactement mais il ne manque pas grand-chose à ce groupe-là » Claude Puel. Source : Le progrès (17/08/2020)

Mercato concurrents OM : La grosse recrue du LOSC impressionne déjà !

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Fraîchement arrivé à Lille, l’attaquant canadien Jonathan David a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs lors d’un amical, face à Brest. Et il impressionne déjà !

On le sait attendu. Plus gros transfert de l’histoire du LOSC et du football Belge, Jonathan David arrive avec une certaine pression. Mais cela ne l’a pas gêné pour briller lors de ses débuts en amical. Malgré la défaite lilloise face à Brest dimanche dernier (1-2), David a marqué un but… Et aussi les esprits ! Selon le coach brestois, Olivier Dall’oglio, Jonathan David pourrait être l’une des attractions de la saison à venir

David sera certainement une des attractions – DALL’OGLIO

« Jonathan David ? Il a un physique assez imposant, il est capable de garder le ballon, il dispose d’une certaine puissance. C’est un bon point d’appui devant. Il va devoir s’adapter, mais je pense qu’il sera certainement une des attractions du championnat. On voit qu’il a les qualités, après à voir comment mentalement il exploite tout ça. »

Olivier Dall’oglio. Source : conférence de presse (16/08/2020)

Bien que pas encore en jambe et adapté à sa nouvelle équipe, l’attaquant canadien impressionne déjà. Il sera à suivre avec beaucoup d’attention cette saison en Ligue 1