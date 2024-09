Mercato concurrents OM : sacrée mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Devenu un leader et un des tauliers de l’OGC Nice, Marcin Bulka ne prolongera pas son contrat et devrait partir en juin prochain…

Le gardien Marcin Bulka dispose d’un contrat avec Nice jusqu’en 2026. L’Equipe rappelle que le directeur sportif des Aiglons Florian Maurice était pourtant confiant concernant une prolongation. « On a des discussions, des propositions lui ont été faites, expliquait alors le successeur de Florent Ghisolfi. Marcin en a une sur la table, à lui de revenir vers nous. J’ai bon espoir de trouver un accord rapidement. » Ce cadre de l’équipe niçoise s’attendant à faire un bond salarial, alors qu’il émarge à 80 000 € par mois brut hors primes, ce que Nice ne peut pas lui proposer vu la nouvelle politique du club. Il a quand même reçu une offre avec un salaire triplé, mais Bulka l’a refusé. Ce dernier devrait donc quitter le club l’été prochain à un an de la fin de son contrat, Nice n’entend pas le brader.

Bulka départ annoncé l’été prochain !



L’OGC Nice est maudit ! En plus de réaliser un mauvais début de saison, les joueurs du douzième club de Ligue 1 se blessent chacun leur tour. Après Moffi, Laborde, Sanson et Boudaoui, c’est Jérémie Boga qui se blesse à la jambe.

La blessure de Boga

Plusieurs joueurs du Gym sont déjà blessés, mais liste ne fait que s’allonger. Selon les informations de L’Équipe, Jérémie Boga aurait reçu un gros coup sur le tibia pendant l’entraînement des Aiglons, hier. Il a été forcé de quitter le centre d’entraînement niçois en boitant, avec un bandage sur la jambe. Le joueur international ivoirien, est parti en vitesse pour se faire poser des points de suture.

Boga forfait

Toujours selon L’Équipe, Jérémie Boga sera officiellement absent pour la rencontre entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne, ce vendredi, à l’Allianz Riviera. En plus de la cinquième journée de Ligue 1, l’ailier du Gym pourrait manquer plusieurs autres matchs.

Selon RMC Sport, le club azuréen était déjà privé de Terem Moffi (rupture du ligament croisé), Gaëtan Laborde (fracture du pied), Morgan Sanson (blessé à la cheville) et Hicham Boudaoui (entorse du genou gauche). Franck Haise et son staff se seraient bien passés d’une nouvelle absence avant de démarrer une série de cinq matchs en 17 jours (Saint-Etienne, Real Sociedad, Lens, Lazio, PSG).

