Mercato concurrents OM : Un défenseur de Lyon plutôt en Grèce qu’à Nantes, le LOSC tente de doubler Rennes, un top club sur Ben Yedder ?

Tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Ce jeudi au programme : Un défenseur de Lyon plutôt en Grèce qu’à Nantes, le LOSC tente de doubler Rennes pour ce buteur et une énorme porte de sortie pour Ben Yedder (Monaco) ?

Mercato concurrent OM : Un défenseur de Lyon plutôt en Grèce qu’à Nantes ?

FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Lyon pourrait voir l’un de ses défenseurs quitter le club.

Rafael (30 ans), était un temps sur les tablettes du FC Nantes. Aujourd’hui le joueur est courtisé par l’Olympiakos Le Pirée. Le club grec a bon espoir d’attirer le joueur un an avant la fin de son contrat.

L’Oympiakos veut profiter de la situation contractuelle de Rafael

Pas retenu par les dirigeants lyonnais qui comptent déjà Léo Dubois et Kenny Tete à son poste, le latéral droit Rafael auteur de 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, est annoncé comme possible partant cet été à un an du terme de son contrat. Le FC Nantes était intéressé pour s’attacher les services du Brésilien. Les Canaris, séduits à l’idée de reformer le duo avec son frère jumeau Fabio, ont depuis abandonné la piste. D’après le média grec Gazzetta, l’ancien Red Devil suscite l’intérêt de l’Olympiakos. Rafael serait même la priorité du club hellène pour le poste de latéral droit. Les Grecs espèrent d’ailleurs profiter de la situation contractuelle du joueur pour négocier un prix abordable. Lyon ne devrait pas se montrer trop gourmand. Reste à savoir ce qu’en pensera le Brésilien, davantage ouvert à un retour au pays du côté de Botafogo.

Mercato concurrent OM : Le LOSC tente de doubler Rennes pour ce buteur ?

Rennes serait bel et bien intéressé par le profil de Serhou Guirassy. Le club breton aurait même formulé une offre à hauteur de 12 millions d’euros. Mais l’attaquant du SC Amiens plaît aussi à Christophe Galtier. Passé par le LOSC en 2015-2016, il pourrait donc faire son retour dans le nord.

Minimum 15 millions pour Guirassy ?

Selon RMC Sport, Serhou Guirassy aurait déjà fait l’objet d’une offre de 12M€ de la part de Rennes mais la direction de Amiens SC en réclamerait 17M€… Un montant jugé trop élevé par le SRFC qui aurait donc activé un plan B. Le président d’Amiens, Bernard Joannin, aurait même assuré récemment que son joueur aurait des touches avec plusieurs clubs de Ligue 1 et même en Angleterre. En effet, comme le révèle le Courrier Picard, Luis Campos s’est renseigné sur le buteur d’Amiens. Relégué en Ligue 2, le club picard ne devrait pas pouvoir le garder. Cette arrivée, pourrait permettre à Christophe Galtier de trouver un remplaçant à Loïc Rémy. Comme chaque été, les recruteurs lillois ont beaucoup de travail pour monter un effectif compétitif malgré les départs.

Mercato concurrent OM : Une énorme porte de sortie pour Ben Yedder (Monaco) ?

Selon Nice-Matin, le Bayern Munich s’intéresserait à Wissam Ben Yedder, attaquant de l’AS Monaco. Recruté par le club de la Principauté contre 40 millions d’euros l’été dernier, l’international français (8 sélections, 2 buts) et co-meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 dispose d’une grosse cote sur le marché.

Un départ au Bayern après un transfert avorté à Barcelone ?

Sous contrat jusqu’en 2024, il pourrait étudier l’idée de quitter l’ASM, privée de Coupe d’Europe pour la deuxième année de suite après avoir conclu la saison de Ligue 1 à la 9e place. Malgré cela, Ben Yedder a frappé fort en terminant co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts. Un départ vers le Bayern pourrait lui offrir une visibilité énorme à un an de l’Euro. Ben Yedder aurait déjà pu rejoindre un grand d’Europe en janvier dernier puisque le Barça l’aurait approché…

La décla :