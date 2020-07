Mercato concurrents OM : Un duel anglais à 18M€ pour un international du LOSC, l’ASM vise un serial buteur brésilien, un défenseur de Monaco vers le Portugal ?

Tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Ce mercredi au programme : Un duel à 18M€ entre Chelsea et Tottenham pour un international du LOSC, Monaco vise un serial buteur brésilien estimé à 20M€ et un défenseur de l’AS Monaco vers le Portugal ?

Mercato concurrent OM : Duel à 18M€ entre Chelsea et Tottenham pour un international du LOSC ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Le LOSC de Christophe Galtier est un club disputant le podium avec l’Olympique de Marseille depuis deux ans. Alors que le club pourrait enregistrer l’arrivée de deux joueurs, le LOSC voit l’un de ses cadres courtisé en Premier League…

Deux clubs londoniens seraient en concurrence pour recruter le gardien de Lille, Mike Maignan (23 ans). Après Victor Osimhen et son départ vers le Napoli, Loïc Rémy qui devrait sans plus tarder quitter officiellement le club, Lille pourrait perdre un autre de ses cadres dans les prochaines semaines…

Chelsea et Tottenham foncent sur Maignan

Selon la presse locale, Tottenham et Chelsea s’intéresseraient de près au gardien du LOSC, Mike Maignan. Les Spurs et José Mourinho verraient notamment le gardien français comme le futur successeur d’Hugo Lloris. Estimé à 17 millions d’euros par le site “Transfermarkt”, Tottenham serait prêt à faire une première offre aux alentours de 18 millions d’euros. Le gardien a pris part à toutes les rencontres de championnat, lors des deux dernières saisons, et est un titulaire indiscutable depuis trois ans. Un intérêt important pour celui qui a réalisé 13 clean-sheets en 37 matchs. Cependant il pourrait décider de rester au club afin de garder une chance de disputer l’Euro 2020 (en 2021) avec l’Equipe de France. Affaire à suivre…

Mercato concurrents OM : Monaco vise un serial buteur brésilien estimé à 20M€ ?

Âgé de 28 ans, Joao Pedro a affolé les compteurs en Série A. En 35 matchs, le polyvalent Brésilien (capable de jouer avant-centre ou milieu offensif) a claqué 18 buts et offert 4 passes décisives ! Cette saison est une belle revanche pour Joao Pedro, suspendu 6 mois en 2018 en raison d’un contrôle positif. Des statistiques solides qui ont tapé dans l’œil de l’AS Monaco qui souhaite le recruter.

Le profil parfait… Pour remplacer Wissam Ben Yedder ?

Sous contrat jusqu’en 2023, la venue de Joao Pedro ne sera pas gratuite, et va se négocier entre 15 et 25 millions d’euros. Cependant, Monaco pourrait obtenir les fonds nécessaires pour financer cette arrivée via la vente de Wissam Ben Yedder. L’international Français est très convoité et même si l’AS Monaco souhaite le garder, une grosse proposition pourrait infléchir la position de Paul Mitchell, nouveau DS de l’AS Monaco. En cas d’arrivée, Joao Pedro serait l’une des premières recrues de Niko Kovac, fraichement arrivé à Monaco.

Mercato : Joao Pedro dans le viseur de Monaco ? https://t.co/NypQajFimZ pic.twitter.com/t5fDCcxU8k — RMC Sport (@RMCsport) July 29, 2020

Mercato concurrent OM : Un défenseur de l’AS Monaco vers le Portugal ?

Annoncé sur le départ, le défenseur central de l’AS Monaco, Jemerson (27 ans) intéresserait le Sporting club du Portugal.

Le Sporting Portugal piste Jemerson, libre ?

Cette semaine, l’AS Monaco est en stage en Pologne, plus précisément à Opalenica. Niko Kovac en profitera pour apprendre à mieux connaître son effectif et commencer à mettre en place quelques principes tactiques. On remarque que certains joueurs pourtant toujours sous contrat avec le club de la principauté n’ont pas été convoqués pour ce stage. Pour cause, le défenseur brésilien Jemerson serait libre de tout contrat. De plus, selon les informations de “Record”, le Sporting Portugal serait très intéressé par le Brésilien depuis plusieurs mois. Les choses pourraient s’accélérer en cas de départ d’un des défenseurs centraux du Sporting. Affaire à suivre…