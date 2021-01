Mercato concurrents OM : Une recrue à Rennes ? Une cible du PSG signe chez un concurrent, Lyon lâche une piste…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce lundi: Le Stade Rennais proche de s’offrir un international néerlandais, Ciblé par Mauricio Pochettino (PSG), il signe chez un concurrent, Lyon abandonne cette piste en Argentine

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais proche de s’offrir un international néerlandais…

Qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais a pour objectif de lutter une nouvelle fois pour le podium cette saison. Défait à domicile par le concurrent direct lillois, Rennes pointe actuellement à la 5e place de Ligue 1. Les dirigeants rennais auraient ciblé un joueur du côté de l’Allemagne afin d’espérer une nouvelle qualification européenne en fin de saison…

En effet, les Bretons seraient en négociations pour faire venir Jean-Paul Boëtius, le milieu de Mayence. Selon les informations du quotidien Bild, le milieu de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec Mayence, pourrait être autorisé à quitter le club allemand cet hiver. International néerlandais, Jean-Paul Boëtius a rejoint Mayence à l’été 2018 et est devenu un cadre de l’effectif depuis.

A lire : MERCATO : ACCORD TROUVÉ ENTRE L’OM ET LA JUVENTUS POUR AKÉ ET TONGYA !

Cette saison, en 18 rencontres, le milieu offensif a marqué un but et donné trois passes décisives. Mayence est sous la menace d’une relégation, le club se classe avant dernier de Bundesliga et a 7 points de retard sur le premier non-relégable.

Mercato concurrent OM : Ciblé par Mauricio Pochettino (PSG), il signe chez un concurrent !

L’ailier sénégalais Krépin Diatta (21 ans) a signé à Monaco contre un transfert estimé à 16 millions d’euros. Avec 10 buts et 2 passes décisives en 24 matchs depuis le début de saison en Jupiler League, Diatta est un renfort de poids pour l’attaque de Monaco…

Selon les dernières informations de La Dernière Heure, le Paris Saint-Germain aurait été intéressé par l’international sénégalais (16 sélections) l’été dernier. En effet, le journal belge annonce que le PSG aurait contacté le Club Bruges pour Diatta, sauf que le club parisien a laissé tomber cette piste avec une demande à 20 millions d’euros.

L’AS Monaco a alors proposé un chèque d’environ de 15 M€ payables en cinq versements pour le joueur qui a fait ses grands débuts face à l’OM samedi soir en entrant en jeu.

« Nous sommes heureux qu’il soit parmi nous. Il a inscrit dix buts en Jupiler League cette saison. Il a commencé sur le côté gauche car il y avait Florian Thauvin qui a l’habitude de rentrer sur son pied gauche. Je voulais qu’il accompagne Caio pour l’empêcher de jouer. Quand il est sorti, il a changé d’aile car il est plus à l’aise à droite »

Niko Kovac – Source : Conférence de presse (23/01/2021)

Mercato concurrent OM : Lyon abandonne cette piste en Argentine ?

Selon TyC Sports, Lyon serait intéressé par le latéral droit de 24 ans de River Plate, Gonzalo Montiel. Les Gones envisageaient de passer à l’action dès cet hiver pour tenter de recruter le jeune joueur. Montiel compte déjà 6 sélections avec l’équipe d’Argentine et sera libre de tout contrat dans six mois…

Le club lyonnais envisagerait de transmettre une offre entre 7 et 8 millions d’euros au club argentin afin de s’attacher les services du joueur dès cet hiver. Aujourd’hui, le média argentin TyC Sports annonce que l’Olympique Lyonnais se serait retiré des négociations pour Gonzalo Montiel. Les dirigeants lyonnais considèrent qu’ils ne peuvent payer 8 M€ pour le latéral argentin des Millonarios…

A lire : MERCATO CONCURRENT OM : LYON PRÉPARE UNE OFFRE 8M€ POUR OBTENIR SA SECONDE RECRUE ?