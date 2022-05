Mercato ex OM : Un très gros club italien veut se payer Maxime Lopez !

Maxime Lopez réalise une belle saison sous les couleurs de Sassuolo. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues. En effet, courtisé par la Lazio Rome, c’est maintenant l’AC Milan et notamment Paolo Maldini qui s’intéresserait à l’ancien joueur de l’OM, notamment pour sa technique et sa personnalité.

Titulaire indiscutable à Sassuolo depuis son arrivée la saison dernière, Maxime Lopez s’impose de plus en plus et voit des clubs plus huppés s’intéresser à lui. Prêté puis transféré pour 2 millions d’euros, le minot marseillais s’éclate en Italie dans une équipe désireuse de jouer un beau football. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 33 matchs de Série A, Lopez revit, performe et attire les convoitises notamment d’un club mythique du football, l’AC Milan.

Lopez, c’est le maître du temps à Sassuolo – Crochet

Johann Crochet, le spécialiste de la Série A du média RMC avait dressé l’importance de Maxime Lopez dans l’effectif de Sassuolo. Selon lui, l’ancien milieu de l’OM est à un très bon niveau et est celui qui dynamise l’équipe.

« Sassuolo monte en puissance au fil de la saison et qui est en train de grappiller des points et des places. Dans cette équipe, il y a un joueur que vous avez peut-être perdu de vue depuis qu’il a quitté la France, c’est Maxime Lopez. Il est sur un très haut niveau de performance. Avec le départ de Locatelli, il a pris plus de place et d’épaisseur dans cette équipe. On dit des milieux de terrain qu’ils sont les maîtres du temps et c’est vraiment ça. Il sait quand il faut calmer, verticaliser, aller sur les côtés… Passer au gardien au lieu des centraux pour attirer la pression. Ça demande évidemment un gros QI foot parce qu’il faut comprendre le moment et analyser la situation. Il faut savoir répondre et exécuter rapidement. Il régule le jeu de cette équipe avec sa qualité technique. » Johann Crochet – Source : RMC (11/04/22)



Critiqué sur son petit gabarit et sur le fait qu’il ne puisse aller jouer dans un championnat physique, Johann Crochet explique que Maxime Lopez a pris des initiatives pour améliorer ce registre là en travaillant tactiquement et surtout physiquement. Le journaliste RMC annonçait dejà que le marseillais est très courtisé comme certains de ses coéquipiers.

« Il prend également une vraie dimension physique. A Marseille, il ne l’avait pas et il était positionné parfois ailier droit où ce n’est pas le meilleur poste pour qu’il brille aussi. Sur ce côté physique, j’en ai parlé avec lui encore ce lundi, il a pris un préparateur pour travailler sur l’explosivité et la puissance. Je vous assure que depuis quelques semaines on voit clairement la différence. Le volume de course qu’il assure, il se projette, il fait encore plus de travail sans ballon pour proposer des solutions… Il assure le repli défensif, il anticipe mieux. Il me disait qu’il avait pris conscience en discussion avec son frère qu’il devait s’améliorer sur ça. Ça se voit vraiment. L’administrateur délégué de Sassuolo, peut-être sur la Gazzetta Dello Sport je ne me souviens plus, a été questionné sur les joueurs comme Scamacca, Frattesi, Berardi… Des joueurs très courtisés. Il fait une première réponse mais il dit ensuite que le joueur le plus courtisé c’est Maxime Lopez. En Italie, on note semaine après semaine son importance dans le jeu de Sassuolo, ses bonnes performances. Ce n’est pas pour rien que des clubs s’intéressent à lui… Et notamment des clubs du côté de Rome. » Johann Crochet – Source : RMC (11/04/22)

La fin de saison approche en Série A comme partout en Europe, il reste donc deux matchs à Maxime Lopez pour montrer ses qualités et finir le championnat sur une bonne note et peut-être rejoindre une autre équipe.

Paolo Maldini y Frederic Massara siguen de cerca la situación de Maxime López, medio de 24 años de edad que juega en el Sassuolo. El francés es muy valorado por su técnica y personalidad. Podría haber novedades al respecto en los próximos días. Vía @sa_cantone pic.twitter.com/cuOLUTLsp8 — Universo AC Milan (@UniversoACMilan) May 9, 2022

