Mercato : L’OM toujours dans le coup pour Mikautadze finalement ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Georges Mikautadze est très convoité d’autant que l’international géorgien réalise un très bel Euro. Alors qu’en Italie un accord verbal est annoncé avec Monaco, le média FootMercato estime que Marseille est toujours dans le coup…

Selon le rédacteur en chef de FM, Sébastien Denis, « Les clubs de L1 chauds sur Mikautadze (Lens, Rennes, OL, OM, Monaco) sont toujours sur le coup (à des niveaux d’intérêt différents) et gardent leurs chances. Monaco est toujours très actif sur le dossier mais n’a pas d’accord. La valeur du joueur n’en finit pas de grimper pour le plus grand bonheur du FC Metz. Tout peut arriver encore ! » Avec encore Aubameyang et Moumbagna dans l’effectif, difficile d’imaginer l’OM sortir plus de 20M€ pour s’offrir l’international géorgien…

A lire : Mercato OM : « Ismaël Koné, c’est un profil à la Imbula »

Metz fait monter les enchères !

🚨#ligue1 🇬🇪

▶️Les clubs de L1 chauds sur Mikautadze (Lens, Rennes, OL, OM, Monaco) sont toujours sur le coup (à des niveaux d’intérêt différents) et gardent leurs chances

🆕Monaco est toujours très actif sur le dossier mais n’a pas d’accord

💰la valeur du joueur n’en finit pas… https://t.co/iNb8UIlzce pic.twitter.com/gSmf87rnZx — Sébastien Denis (@sebnonda) June 28, 2024





Alors qu’il était annoncé dans le viseur de Lens, que Lyon a finalement gardé Lacazette, c’est bien Monaco qui pourrait attirer Georges Mikautadze. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, « l’AS Monaco a trouvé un accord verbal sur des conditions personnelles avec l’attaquant géorgien Georges Mikautadze. Monaco a également envoyé une proposition à Metz afin de se mettre d’accord sur le montant, en essayant d’anticiper sur les autres clubs… et de conclure un accord avant la fin de l’Euro. »

A lire : Mercato : L’OM repousse 3 sollicitations pour un (très cher) remplaçant…

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze. Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros. 🔴⚪️⏳ pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024

Selon Sacha Tavolieri, seul Monaco serait toujours en course. « Même si le dossier Mikautadze est une cible et date de l’époque Hébert/Pouille (déjà en discussions avec ses représentants avant leur départ du RC Lens), les exigences de Mikautadze face à la volonté des dirigeants lensois de baisser tous les salaires rend l’opération complexe. 270k€/mois. 850k€ à la signature. À ce prix, même l’OL (qui a la faveur du Géorgien) ne peut se positionner qu’en cas de départ de Lacazette. À cet égard, l’AS Monaco reste favori en Ligue1. » En plus du salaire et de la prime à la signature il faut aussi satisfaire le FC Metz qui attendrait plus de 20M€ pour son attaquant…

A lire : Mercato : Brassier et l’OM, c’est bouillant? Accord trouvé annoncé par Di Marzio !

Mikautadze veut 270k€/mois et 850k€ à la signature ?

🇬🇪 Même si le dossier Mikautadze est une cible et date de l’époque Hébert/Pouille (déjà en discussions avec ses représentants avant leur départ du #RCLens), les exigences de Mikautadze en chiffres complémentée à la volonté des dirigeants lensois de baisser tous les salaires rend… pic.twitter.com/PZPy08Nq0C — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 19, 2024

Alors que l’AS Monaco doit recruter un attaquant pour remplacer Wissam Ben Yedder, Le club de la principauté aimerait attirer Georges Mikautadze. « Oui je le confirme. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », a déclaré le joueur du FC Metz. Néanmoins, lorsque les rumeurs l’envoyaient à Monaco, il est directement démenti sur son compte Instagram. L’attaquant géorgien a réalisé une très bonne saison avec le FC Metz revenu à l’hiver. Il a joué 20 matchs sur 20 possibles en inscrivant 13 buts et en délivrant 4 passes décisives. La valeur marchande du joueur de 23 ans, est de 15 millions d’euros et il est sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2028. Toutefois, l’AS Monaco n’est pas la seule équipe de Ligue 1 à être sur le coup, l’Olympique Lyonnais reste proche du dossier. Le joueur a un attachement tout particulier pour ce club où il y a évolué en jeune de 2008 à 2015. L’OM garde un œil sur la situation.

Monaco sans 9 ?

🚨EXCL #ASMonaco 🔴⚪️

▶️ La piste Georges Mikautadze s’enlise à Monaco

▶️ l’ASM a activé d’autres pistes offensives pour remplacer Wissam Ben Yedder

🆕 Arnaud Kalimuendo fait partie des pistes sérieuses creusées par Thiago Scuro https://t.co/AuZmWga9ge pic.twitter.com/77ia5NWsJb — Sébastien Denis (@sebnonda) June 17, 2024

Si le dossier venait à échouer l’ASM aurait un plan B. Sébastien Denis, le rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son Twitter, Arnaud Kalimuendo serait une piste sérieuse en cas d’échec de Mikautadze. L’attaquant espoir français formé au Paris Saint-Germain, a joué 30 matchs de championnat. Il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives avec le Stade Rennais. Le joueur de 22 ans à une valeur marchande de 20 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes.

lire aussi :OM: Les premières RUMEURS MERCATO (départ et recrues), le duo DE ZERBI – ROSSI! Harit, Kondogbia quel avenir?