Mercato OM : « Est-ce qu’ils vont tenir le choc dans ce domaine-là ?»

Jean-Charles De Bono (ex-OM), Karim Diouf, et les journalistes du FCM ont discuté de l’actualité liée au mercato marseillais, lors de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi. Ils ont notamment évoqué les nouveaux attaquants de l’OM.

L’Olympique de Marseille a profondément modifié son effectif lors de ce mercato estival. Le secteur offensif a été intégralement remanié. L’OM se retrouve avec de jeunes attaquants. Jean-Charles De Bono et Karim Diouf estiment que c’est une bonne nouvelle.

« C’est génial d’avoir trois joueurs de 21 et 22 ans à l’avant »

Karim Diouf exprime tout d’abord son enthousiasme à propos des nouveaux attaquants du club phocéen. « Il y avait de gros avantages d’avoir des joueurs expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexis Sanchez, mais là on a fait le choix de rajeunir et d’avoir des joueurs très rapide », explique le fils de Pape Diouf. « C’est génial d’avoir trois joueurs de 21 et 22 ans à l’avant, après il faut voir qui sera le leader de l’attaque […] On sait que Mason Greenwood est très fort, c’est un très bon footballeur, mais il ne parle pas trop. »

« C’est un vrai leader qu’il va falloir »

Jean-Charles De Bono se questionne néanmoins sur la capacité de ces jeunes joueurs à prendre la tête de l’équipe. « La jeunesse c’est très bien, j’ai connu ça », affirme l’ancien joueur de l’OM. « C’est un vrai leader qu’il va falloir, parce qu’il y aura des phases de jeu difficiles. Y-aura-t-il des joueurs qui seront capables de tenir la route ? De monter le ton ? C’est ça qui est important. Est-ce qu’ils vont tenir le choc dans ce domaine-là ? Après, l’expérience viendra en jouant.

L’ancien milieu défensif marseillais poursuit en évoquant les potentiels leaders.« À 22 ans, Greenwood est un joueur remarquable, mais aura-t-il l’étoffe d’un leader ? Wahi on ne sait pas non plus et Luis Henrique c’est un joueur talentueux mais plutôt renfermés. Après il y a Carboni qui est derrière, mais on ne sait pas s’ils vont tenir le choc sur une saison où leurs adversaires vont leur rentrer dedans. »

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Le club dézingue « les lofteurs »

À LIRE AUSSI : Mercato : « c’est un profil très intéressant pour l’OM ! »