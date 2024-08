OM : De Zerbi s’explique concernant Rulli et Wahi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zerbi a donné son avis concernant les nouveaux arrivés à Marseille. Il a d’abord partagé son ressenti par rapport aux gardiens : Gerónimo Rulli et Jeffrey de Lange. Il a ensuite évoqué la place d’Elye Wahi dans l’effectif.

Roberto De Zerbi est fier de son équipe actuelle. L’Olympique de Marseille jouera son premier match de Ligue 1 face au Stade Brestois, demain. L’ancien coach de Brighton compte bien faire ses preuves et rester le plus longtemps possible à Marseille. Il veut construire une équipe solide qui remontera en Ligue des Champions.

De Zerbi : « Rulli et De Lange sont deux très bonnes recrues »

Roberto De Zerbi a tout d’abord parlé des nouveaux gardiens de l’OM : Gerónimo Rulli et Jeffrey De Lange. « C’est Rulli qui commencera demain », dévoile-l’entraîneur italien. « C’est un gardien fiable, expérimenté et juste pour notre jeu. La seule hiérarchie qui compte, c’est celle du terrain, c’est elle qui me dira quels choix faire. Lui et De Lange sont deux très bonnes recrues », ajoute-t-il.

De Zerbi : « Wahi, c’est un transfert important »

Roberto De Zerbi a ensuite évoqué le cas Elye Wahi. L’attaquant français de 21 ans peut jouer à deux postes différents : avant-centre ou ailier gauche. Le coach de l’OM n’a pas encore décidé de son rôle exact, mais apprécie sa présence dans l’équipe. « Il est ici pour jouer en n°9. Il faut que j’apprenne à le connaître mais il a les caractéristiques pour jouer avec cette équipe. Il voulait aussi fortement venir ici, c’est un transfert important », affirme De Zerbi.

