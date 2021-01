Accord pour la première recrue ? Milik c’est flou et plusieurs départs souhaités… les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi, Nicollin estime que ses joueurs ne sont pas dans les moyens de l’OM, Milik un dossier compliqué à suivre et Longoria veut dégraisser l’effectif…

Accord avec Pol Lirola, prêt avec OA en négociation avec la Fiorentina

L’OM a deux priorité lors de ce mercato hivernal : recruter un attaquant et un latéral droit. Le dossier du défenseur semble bien avancer selon RMC, un accord aurait même été trouvé avec le joueur…

Pablo Longoria a activé ses réseaux en Italie, le directeur sportif de l’OM aurait déniché un latéral droit. Selon RMC, « l’OM et la Fiorentina sont proches de trouver un accord autour d’un prêt avec option d’achat pour Pol Lirola. Le latéral droit a d’ores et déjà trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille. » Le latéral droit de 23 ans a été recruté l’été dernier pour 11M€ par la Viola en provenance de Sassuolo. D’autres pistes seraient encore en attente si le deal capote. Pol Lirola est arrivé en Italie à l’âge de 18 ans, recruté par la Juve contre 500.000 euros, Pablo Longoria était alors recruteur au sein du club italien…

⚪🔵 L’OM s’approche d’un accord pour l’arrivée de son nouveau latéral droit https://t.co/Cty65T4wKF — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2021

Longoria veut s’appuyer sur des clubs « amis »

L’OM s’est crashé en Ligue des Champions cette saison. Même si le calendrier est très chargé lors de ce mois de janvier, les choses vont ensuite se calmer. Pablo Longoria cherche à recruter un attaquant et un latéral droit, mais aussi à dégraisser l’effectif. Ce dernier veut réduire le nombre de contrats pros (34). Florian Chabrolle a été libéré et s’est engagé avec l’AC Ajaccio (l’OM aurait garder un pourcentage sur une revente). L’une des priorité serait de trouver une solution pour l’énorme salaire de Kevin Strootman, le milieu de terrain a du mal à trouver preneur même dans le cadre d’un prêt avec une prise en charge partielle de ses émoluments…

De plus, de jeunes éléments comme Lucas Perrin (annoncé proche de Toulouse), mais aussi Marley Aké ou Radonjic pourraient être prêtés. Enfin, Khaoui comme Rocchia pourrait être transféré à 6 mois de la fin de leur contrat. Le quotidien sportif précise que « Longoria a déjà évoqué des clubs « partenaires », ou plutôt « amis », qui prendraient régulièrement des joueurs de l’OM, aux Pays-Bas ou au Portugal, par exemple. » A suivre…

Milik accord ou pas ?

Alors que l’Atlético aurait changé son fusil d’épaule dans ce dossier, les informations sont contradictoires en Italie. D’un côté, on explique de la tendance serait à un statu quo et un départ de Milik gratuitement en juin prochain. Le Corriere del Mezzogiorno affirme que Milik serait ok avec l’OM mais aimerait bénéficier d’une clause pour partir dès l’été prochain. De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que les positions entre l’OM et le Napoli se sont rapprochées ces dernières heures autour d’un transfert évalué à 10M€ plus un pourcentage à la revente. Un de ses agents s’est confié au média espagnol AS. Fabrizio De Vecchi confirme les intérêts de l’OM, l’Atlético et plusieurs clubs de Premier League. Cependant il précise qu’aucun de ces clubs n’a proposé ce que demande le président De Laurentiis (15M€?).

A lire : MERCATO OM : LA SITUATION DE MILIK, L’AVIS D’UN SPÉCIALISTE…

Offre de l’OM inférieur aux exigences du Napoli selon son agent

«Nous travaillons pour trouver la meilleure solution pour Arek Milik et pour Naples. Arek réfléchissait depuis un certain temps à l’opportunité de renouer avec Naples ou non, mais avec le temps, il devint convaincu que le moment était venu de vivre une nouvelle expérience. A 26 ans pour une carrière de footballeur, il faut prendre ces décisions et je pense que c’est son droit. L’Atlético ? La réponse est très simple. Comme cela arrive souvent sur le marché, la négociation a été interrompue car Napoli n’a pas accepté l’offre. Les Azzurri demandent beaucoup plus d’argent que l’Atlético ne peut en dépenser pour le moment. D’autres clubs intéressés ? Les meilleurs clubs de Premier League, l’Atletico et Marseille, se sont tournés vers Arek. Aucune équipe n’offre ce que Napoli demande ». Fabrizio De Vecchi – source: AS (08/01/2020)