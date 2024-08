Mercato OM : Mbemba discute avec ce club et dispose encore de 3 jours !

Chancel Mbemba va-t-il quitter l’OM ? Alors que son nom a été évoqué en Italie, le défenseur discute avec un club saoudien. Le mercato en Arabie Saoudite ne ferme pas ce soir…

En effet, Mbemba est dans le viseur d’Al Shabab. Les discussions sont moins dans l’urgence car le défenseur peut signer en Arabie Saoudite jusqu’à lundi soir (voir les différentes dates de fermeture par championnats). Le journaliste de l’Equipe, Mathieu Grégoire fait le point sur les lofteurs ce vendredi. « Signé pour Gigot à la Lazio, contrat de 3 ans. Deux mois après avoir décliné Trabzonspor. Un lofteur en moins. Mbemba discute avec Al Shabab. Veretout bien ciblé par OL depuis quelques jours, mais pas le haut de leur liste pour l’instant. »



Après une altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia, Chancel Mbemba a vite été poussé vers la sortie. L’international congolais attend la rupture de son contrat, tandis que l’Olympique de Marseille préfèrerait le vendre.

Chancel #Mbemba could leave #OlympiqueMarseille: he has been offered to #Bologna. #OM ask €6M to sell him. #transfers #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2024