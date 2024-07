Meunier à L’ASM, un Mbappé reste en Ligue 1, Theate direction l’Arabie Saoudite… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce Jeudi .

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Alors que l’ASM fait de Georges Mikautadze sa priorité dans ce mercato estival. Le joueur se rapprocherait du RC Lens mais rien n’est encore acté. Monaco pense encore pouvoir le faire venir sur le rocher. En attendant, l’ASM devrait se renforcer dans le secteur défensif avec un joueur gratuit.

L’AS Monaco aimerait s’attacher les services de l’ancien joueur parisien Thomas Meunier. Sous contrat avec Trabzonspor encore un an, le joueur dispose d’une clause qui lui permet de quitter le club avec un transfert gratuit. C’est l’ASM qui devrait profiter de cette clause pour recruter le latéral droit de 32 ans. Thomas Meunier connaît bien le championnat français où il a passé 4 saisons avec le Paris Saint-Germain de 2017 en 2021 avant de rejoindre le Borussia Dortmund. Arrivé en Turquie cet hiver pour se relancer, il pourrait bien quitter le championnat turc dès cet été. Malgré un temps de jeu conséquent avec 14 matchs disputés en tant que titulaire sur 14 possibles. L’Olympique Lyonnais serait aussi sur le dossier Thomas Meunier A la recherche d’un arrière droit expérimenté.

lire aussi: Mbappé invite Jean Charles de Bono pour France Portugal. L’incroyable histoire !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après Kylian c’est au tour de son petit frère Ethan Mbappé de quitter le club de la capitale. Le joueur passe actuellement sa visite médicale avec le LOSC, et devrait signer un contrat de 3 ans.

A l’inverse de son aîné, Ethan Mbappé va rester dans le championnat de France la saison prochaine. En effet, il devrait s’engager pour les 3 prochaines saisons avec Lille. Hier, le jeune milieu de terrain de 17 ans passait ses épreuves de bac, aujourd’hui il passe sa visite médicale avec Lille. Le joueur a même posé avec un maillot lillois. De nombreux clubs étaient intéressés, par le frère de Kylian Mbappé, les Queens Park Rangers, Dortmund ou encore le FC Séville. Demain, le milieu de terrain pourrait même reprendre l’entraînement collectif avec le groupe lillois.

Le mois dernier il avait posté un message d’adieu au Paris Saint-Germain, « Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves, avait-il écrit. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. » via son compte Instagram.

lire aussi: OM : L’Euro compliqué de Jonathan Clauss…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le défenseur central belge Arthur Theate aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al Ittihad. Le club du golf devra verser une somme conséquente au Stade Rennais pour récupérer son défenseur.

C’est le célèbre Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur Twitter, Arthur Theate devrait bien quitter la Bretagne. L’international belge qui vient de disputer l’euro, éliminé par la France en 8e de finale aurait trouvé un accord avec le club saoudien. Il va rejoindre des stars comme Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore le brésilien Fabinho. Rennes devrait récupérer environ 18 millions d’euros dans ce transfert. Le défenseur central de 24 ans est arrivé en provenance de Bologne en 2022 pour environ 20 millions d’euros. Le joueur à passer la visite médicale. Theate devrait s’engager dans le Golfe pour un contrat le 3 ans.

🚨🟡⚫️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.

First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.

24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024