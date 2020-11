Mitroglou pisté, ce champion du monde dit oui à un retour, Sacchi parle de Bielsa à Marseille… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Ce mardi au menu : Le Celta a pensé à un Kostas Mitroglou, Benjamin Mendy dit oui à un retour à l’OM, Arrigo Sacchi évoque le passage de Marcelo Bielsa à l’OM

Mercato : Le Celta a pensé à un joueur placardisé de l’OM ?

L’actuel 17e de Liga, le Celta Vigo a limogé ce lundi son entraîneur, Oscar Garcia (ancien de l’ASSE). Alors que le nom de l’Argentin Eduardo Coudet est annoncé, le club espagnol cherche toujours un attaquant. Selon Deportes Cope Vigo, le nom de Kostas Mitroglou a été évoqué mais Oscar Garcia avait écarté cette option. Aujourd’hui, c’est l’ancien buteur de la Juventus, Mario Mandzukic qui pourrait être sollicité.

Villas-Boas avait expliqué cet été qu’il ne comptait pas sur le buteur. Ce dernier pas trouvé de solution ailleurs.

«Mitroglou, on a parlé pour qu’il vienne s’entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais plus sur lui. Après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l’aime bien, il m’a dit que j’étais le seul Portugais avec qui il n’avait pas eu de bonne relation (rires). C’était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (08/2020)

Le chiffre : 348

C’est le nombre de minutes disputées la saison dernière par Kostas Mitroglou avec le PSV. Un temps de jeu partagé sur 18 matches pour un total de 3 buts marqués.

Mercato : Un retour à l’OM ? Ce champion du monde dit oui !

On peut dire que le latéral gauche formé au Havre garde un attachement certain à l’OM. Le joueur passé par l’AS Monaco est actuellement à Manchester City où il a été recruté pour 57,5 millions d’euros à l’été 2017.

101 rencontres disputées avec l’OM !

L’Olympique de Marseille est le club avec lequel il a joué le plus de matchs dans sa carrière (101 rencontres). Il aura inscrit 3 buts et délivrés 14 passes décisives lors de ses trois années entre 2013 et 2016. Il faut dire qu’il est resté très attaché au club et notamment au Stade Vélodrome. Avant d’envisager un quelconque retour à l’OM, Benjamin Mendy attend d’ores et déjà la venue des nouveaux acheteurs…

« Au Havre, il y avait une grosse division : certains aimaient le PSG et d’autres Marseille. Quand nous avons regardé Le Classique ensemble, vous témoigniez des deux camps dans la pièce. Mais un jour, je suis allé au Stade Vélodrome. J’ai vu la passion, les vibes, l’atmosphère et je me suis dit, « C’est ici que je veux jouer ». J’ai signé une année après. Il est vrai que j’ai rencontré Sunderland et nous avions eu des discussions, mais dans ma tête je voulais vraiment faire quelque chose de bien en France avant d’aller à l’étranger. Je ne voulais pas quitter le football français de cette manière, par la petite porte. Je voulais faire quelque chose de grand, et quand c’était fait, je pourrais aller en Angleterre. C’est pourquoi j’ai privilégié Monaco pour un autre challenge plutôt que des équipes anglaises après l’OM. »

Benjamin Mendy – Source : Four Four Two



Quand Arrigo Sacchi évoque le passage de Marcelo Bielsa à l’OM

Interrogé sur le passage de Marcelo Bielsa à l’OM, Arrigo Sacchi revient sur l’importance de marquer les gens par l’émotion que tu peux procurer. Gagner mais avec du mérite…

« Selon moi, les gens avaient compris avant ce qu’il apporterait à l’OM. Malheureusement, beaucoup de journalistes font de l’opportunisme pour vendre trois journaux en plus. Si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Si tu réfléchis comme ça, tu n’affines pas ta culture, ta capacité à savoir si tu as gagné avec mérite ou non. Un jour, l’un de mes joueurs m’a dit qu’on travaillait trop et qu’il ne s’amusait pas. Je lui ai répondu que ce n’est pas en faisant peu qu’on récoltait beaucoup, et que s’il donnait tout, les gens s’en souviendraient toute leur vie. Moi, ça fait 25 ans que je n’entraîne plus et dès que je vais quelque part, on me demande une photo ou un autographe. C’est que j’ai réussi à leur donner quelque chose. N’oubliez pas que le football est la chose la plus importante des choses les moins importantes. »

Arrigo Sacchi – source : Eurosport (10/11/2020)