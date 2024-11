Nasri pense que De Zerbi peut claquer la porte, le conseil de Casoni à Brassier et les notes moyennes des olympiens… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi :

Nasri lâche : « De Zerbi est capable de claquer la porte »

La déclaration de Roberto De Zerbi après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Auxerre (1-3) a fait grand bruit. En évoquant la possibilité de quitter l’OM si sa présence devenait un problème, l’entraîneur italien a semé le doute sur son avenir à la tête de l’équipe. Samir Nasri, invité sur Canal+, est revenu sur ces propos en analysant la personnalité du coach marseillais et ses chances de partir.

Samir Nasri a décrit Roberto De Zerbi comme un entraîneur « latin » : « Il est impulsif et très proche de ses joueurs. C’est un entraîneur entier », a-t-il déclaré. Ces qualités, qui en font un technicien passionné et authentique, peuvent aussi jouer contre lui, notamment en période de crise. L’impulsivité de De Zerbi pourrait en effet le conduire à des décisions radicales, comme un départ soudain, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres entraîneurs à l’OM par le passé. « Bielsa l’a fait, Sampaoli aussi », a rappelé Nasri, soulignant que ces entraîneurs ont quitté Marseille dans des circonstances similaires, parfois après une simple rupture avec la direction ou un malaise interne.

A lire : OM : Bixente Lizarazu pointe du doigt ce gros défaut de Roberto De Zerbi !

Si De Zerbi ne se sent pas capable d’assumer ses fonctions comme il se doit…

🎙 « Si je suis le problème, je suis prêt à partir. Je deviens fou à ne pas comprendre pourquoi on n’y arrive pas. » ⚡ Après la claque reçue contre Auxerre (1-3), De Zerbi a livré une conf’ de presse électrique où il se dit déjà prêt à quitter l’OM. Morceaux choisis. pic.twitter.com/z29u3UgY68 — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2024

Roberto De Zerbi avait pourtant exprimé son amour pour le Vélodrome et sa volonté de travailler à Marseille, un club qu’il admirait profondément. « Il a vraiment voulu entraîner ici, il était tombé amoureux de la ville et du stade », a précisé Nasri. Roberto De Zerbi a évoqué la possibilité de quitter l’OM en conférence de presse d’après match OM – Auxerre (1-3) vendredi dernier : « Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. » Nasri précise que le coach italien est capable de partir : « je pense vraiment que s’il ne se sent pas capable d’assumer ses fonctions comme il se doit, il est capable de claquer la porte… »

Le message de Casoni à Brassier

En difficulté depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier a une nouvelle fois vécu une soirée compliquée vendredi face à l’AJ Auxerre. La Provence a questionné Bernard Casoni à ce sujet.

L’ancien joueur de l’OM, Bernard Casoni s’est exprimé sur l’évolution de Lilian Brassier. L’ex brestois est en difficulté depuis sa signature à Marseille et peine à retrouver son niveau. La Provence a donné la parole à celui qui a porté les couleurs du club de 1990 à 1996.

A LIRE AUSSI : Ex OM : « Eyraud? Je le défonce », la décla choc d’Adil Rami !

Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier

« Quelqu’un qui arrive à Marseille doit s’adapter. Ce n’est pas toujours évident quand on arrive de l’extérieur et qu’on entre dans ce climat. Il y a beaucoup d’exigence, tout le temps, ce n’est pas facile à apprivoiser, ça demande du temps. Et ça prend plus de temps chez certains. À Marseille, il faut être parfait pendant 90 minutes, avoir un niveau de concentration maximal. Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier, et à l’inverse, quand tu en réalises une mauvaise tu recules un peu. Il ne faut pas qu’il s’affole non plus, il faut qu’il se concentre sur ses qualités, ses points forts, le reste va venir tout seul« , a déclaré l’ancien joueur à La Provence.

L’OM veut recruter en défense cet hiver?

Depuis le début de la saison, le problème à l’Olympique de Marseille semble plus défensif qu’offensif. Le club doit réajuster l’effectif lors du mercato d’hiver dans ce secteur où il y a encore des manques. Selon Canal +, la direction aurait ciblé trois profils : un défenseur central et deux latéraux.

🚨L’OM vise deux latéraux et un défenseur central pour le mercato d’hiver ! [🥇@CanalplusFoot] — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 11, 2024

Notes très moyennes pour les joueurs de l’OM

Depuis le début de la saison, le meilleur joueur de l’OM selon les notes de La Provence est Geronimo Rulli. Une stat inquiétante pour une équipe comme celle de Roberto De Zerbi.

Avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, on s’attendait à un jeu flamboyant, étouffant l’adversaire et enchaînant les buts. Finalement, ça n’a été le cas que de rares fois. Le reste du temps, l’équipe du coach italien a été décevante, notamment à domicile. L’une des statistiques montrant cela est la moyenne des notes de ce premier trimestre donnée par La Provence.

On voit que Geronimo Rulli est premier de ce classement avec 5,91… Une stat inquiétante pour une équipe censée être protagoniste et faire le jeu. En deuxième, on retrouve Amine Harit puis Greenwood, Hojbjerg et Rowe pour le top 5. Cornelius suit avec 5,17 puis on passe sous la moyenne avec Luis Henrique, Kondogbia, Lirola et Murillo à 4,75 pour terminer le top 10.

A LIRE AUSSI : Mercato : Riolo donne le nom de l’attaquant de Ligue 1 que l’OM aurait du recruter !

Le classement des meilleurs joueurs de l’OM en ce premier trimestre selon @laprovence : 1⃣ Rulli : 5,91

2⃣ Harit : 5,83

3⃣ Greenwood : 5,41

4⃣ Hojbjerg : 5,41

5⃣ Rowe : 5,2

6⃣ Cornelius : 5,17

7⃣ Henrique : 4,89

8⃣ Kondogbia : 4,81

9⃣ Lirola : 4,8

🔟 Murillo : 4,75#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/IKdSJpdmzj — Infos OM (@InfosOM_) November 11, 2024

A lire aussi :Le débrief bouillant de De Zerbi, son avenir et blessure de Merlin… Les 3 Infos OM de ce dimanche 10 novembre !

A lire aussi : Ex-OM : L’étonnant secret derrière la transformation de Nuno Tavares

A lire aussi : Mercato : Riolo donne le nom de l’attaquant de Ligue 1 que l’OM aurait du recruter !