Nice refuse 35M€, Simons va rester en Allemagne, Lyon veut cet attaquant… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Nice refuse 35 millions

Plusieurs grands clubs européens s'intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L'OGC Nice n'ai pas fermé un éventuel transfert. Mais aurait déjà refusé une belle offre.

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe. Nice espère et pense pouvoir en tirer encore plus. Plusieurs clubs européens suivre de près la situation de l’international français, comme le Bayern Leverkusen, la Juventus Dortmund ou encore Aston Villa.

BREAKING 🚨: Understand that West Ham now trying to sign Jean-Clair #Todibo! First bid of €35m was rejected! A new offer is possible as West Ham has not yet left the race for the former top target of #MUFC @SkySportDE @Plettigoal pic.twitter.com/5z5yht3BY0 — Daily Red Devil (@daily_red_devil) July 3, 2024

Déjà un remplaçant

L’OGC Nice prépare l’après Todibo, en effet les igloos s’intéresserait au défenseur néerlandais Danilho Doekhi d’après l’Equipe. Le défenseur de 26 ans évolue à l‘Union Berlin, il ne lui reste qu’un an de contrat avec le club. Cette saison il a disputé 28 matches toutes compétitions confondues, et à inscrit 2 buts. Auteur d’une saison pleine, L’OGC Nice y pense, pour pallier l’éventuel départ de Jean-Clair Todibo.

Simons vers le Bayern?

Le crack Xavi Simons, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. L'international néerlandais qui était en préalable Leipzig cette saison, ne souhaite pas revenir au Paris Saint-Germain.

C’est le dossier chaud côté Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. La pépite Xavi Simons, ne compte pas retourner au Paris Saint-Germain cette saison. Alors qu’il était prêté à Leipzig, le joueur aurait trouvé un accord salarial avec le Bayern de Munich. Qualifié pour les quarts de l’euro hier face à la Roumanie (3-0) où il a délivré une passe décisive. Le jeune joueur de 21 ans est monté en puissance depuis la saison dernière, et s’impose de plus en plus parmi les futurs grands joueurs. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain aimerait rapatrier son joueur.

Un accord salarial entre le Bayern et Simons

🚨 Xavi Simons has reached a salary agreement with Bayern Munich. €6m gross, which can rise to €12m. The player has already told PSG he wants to leave. (Source: @fabricehawkins) pic.twitter.com/g76tbT1cgC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 2, 2024

Le joueur et le Bayern Munich auraient trouvé un accord salarial qui se situerait autour des 6 millions d’euros brut par an. Un accord qui inclurait des bonus qui peuvent faire grimper le revenu annuel entre 10 et 12 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain doit décider du sort de son joueur afin de connaître ses intentions, néanmoins le PSG ne compte pas vendre sa pépite. De son côté le RB Leipzig aimerait garder Xavi Simons un an de plus en près.

Lyon propose un beau salaire pour ce joueur de 31 ans

Lyon aimerait recruter Ayoub El Kaabi, attaquant marocain de 31 ans. Un temps annoncé du côté de Marseille, le joueur devrait s'engager avec Lyon contre un beau salaire.

Après une saison stratosphérique l’international marocain Ayoub El Kaabi, devrait quitter L’Olympiakos. En 50 matchs l’attaquant de 31 ans a inscrit 33 buts et délivré 3 passes décisives. Il réalise la meilleure saison de sa carrière au niveau individuel. Le joueur a réussi à amener le club grec jusqu’au titre de la Ligue Europa conférence pour la première fois de son histoire. Dans la compétition, il a inscrit 11 buts et délivré une passe décisive lors des phases finales.

Quelle destination pour El Kaabi ?

Mercato : L’OL a fait parvenir une offre de contrat à Ayoub El Kaabi

La presse grecque annonce que l’OL lui a proposé un contrat de 2ans avec un salaire mensuel de 250.000€

de quoi faire réfléchir l’attaquant marocain qui était en discussion avancé avec le fenerbace de mourinho pic.twitter.com/NpZLy58l3l — Hakim (@Z_hakos) July 2, 2024

Il devrait bel et bien quitter l’Olympiakos de nombreux clubs s’intéressent à sa situation. C’est bien l‘Olympique Lyonnais qui a pris les commandes du dossier. En effet, selon la presse turque le club rhodanien aurait proposé un contrat de 2 ans au natif de Casablanca. Avec un salaire mensuel de 250 000 euros. Évoqué pendant un certain temps à l’Olympique de Marseille c’est bien l’autre olympique qui devrait recruter l’attaquant. Néanmoins d’autres clubs restent très attentifs à la situation du joueur, comme le Fenerbahce entraîné par José Mourinho. Le joueur serait en discussion avancée un avec le club turc.

