Nouveaux espoirs pour la vente, Caleta-Car toujours pisté, l’agent de Suslov sort du silence… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Nouveaux espoirs pour la vente, Caleta-Car toujours pisté, l’agent de Suslov sort du silence.

Pablo Longoria est à la recherche de joueurs pour étoffer l’effectif de l’Olympique de Marseille. Récemment, le nom de Tomas Suslov a été annoncé dans la presse. Son agent sort du silence.

L’Olympique de Marseille va vire un mercato estival 2021 très animé. Avec plusieurs fins de contrats, l’effectif va être remodeler à la sauce de Pablo Longoria qui est le nouvel homme fort du club.

Plusieurs rumeurs annoncent des joueurs dans le viseur du directeur sportif et président de l’OM. En effet, en Turquie on évoque un intérêt pour Gedson Fernandes. Aux Pays-Bas, il se murmure que le jeune Tomas Suslov qui évolue au FC Groningen est sur les tablettes de l’OM.

Dans des propos publiés par Sport.sk, Richard Cech l’agent du milieu offensif âgé de 18 ans s’est exprimé sur son avenir. Il aurait déjà en tête le style de club dans lequel son joueur pourrait évoluer la saison prochaine.

« Nous voulons un club pour Tomáš, où il aura les meilleures chances de jouer et sera adapté à son âge et à son expérience actuelle. Je ne vois absolument aucun problème s’il devait terminer la saison prochaine à Groningen » Richard Cech – Source : Sport.sk

Duje Caleta Car a bien du mal à se relancer suite à son transfert raté l’hiver dernier pour Liverpool. Cependant, l’international croate devrait changer d’air cet été et pourrait bien atterrir chez les Reds…

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Un doute subsisterait sur l’avenir du défenseur turc, Liverpool doit prendre une décision concernant son option d’achat et pourrait relancer le dossier DCC…

