Pierre Sage a complimenté le style de jeu de Roberto De Zerbi, en conférence de presse. Le coach de l’OL également affirmé son intention de rivaliser avec l’Olympique de Marseille. Ils les affronteront dimanche soir à 20h45, au Groupama Stadium.

L’Olympique Lyonnais n’a pas commencé sa saison de la meilleure des manières. Le Gym occupe actuellement la douzième place du classement de Ligue 1, après s’être incliné face à Rennes et Monaco. Les hommes de Pierre Sage sont ensuite sorti victorieux de leur match contre Strasbourg mais ont fait match nul contre Lens.

Pierre Sage a dévoilé son état d’esprit avant d’affronter l’Olympique de Marseille, dimanche prochain (20h45). « Rivaliser avec l’OM ? Oui. Sinon on aurait déclaré forfait », a affirmé le coach de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. « On y va avec l’idée de rivaliser. Ils ont fait un très bon début de saison, nous on n’a pas le même tableau de marche, c’est un rendez-vous peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l’heure », ajoute-t-il.

Je suis content d’affronter De Zerbi

Le coach des Gones a continué en parlant de Roberto De Zerbi et de ses qualités d’entraîneur. « J’aime beaucoup ce qu’il fait », avoue Pierre Sage. « Je suis content de l’affronter mais le plus important c’est l’équipe […]. L’effet de De Zerbi est lié à la quantité de travail qu’il fournit sur son propre modèle de jeu. Il travaille à la fois en fréquence mais aussi en enchaînement de fréquences, avec des gros pavés de temps sur les mêmes thématiques. Ça peut avoir un impact. Un équilibre à trouver entre infuser des principes et apporter de la nouveauté pour que les joueurs soient sans cesse mobilisés », explique-t-il.

