OM : De Vrij, Malinovskyi, un international tunisien, un retour inattendue… Les grosses infos mercato de la semaine

Retrouvez ci-dessous les grosses informations sur l’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas rater cette semaine.

[INFO FCM] Mercato : L’OM se renseigne sur Stefan De Vrij

Comme à son habitude, Pablo Longoria est à la recherche de bons coups pour le mercato. Cette fois-ci, le président marseillais anticipe même la période des transferts d’été et se renseigne sur la situation de Stefan De Vrij.

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Stefan De Vrij pour le mercato d’été 2023. Le défenseur néerlandais est en fin de contrat à la fin de la saison à l’Inter Milan et les discussions ne tournent pas vraiment autour d’une prolongation. Pablo Longoria apprécie fortement son profil plus athlétique que Mbemba ou Bailly (1,89m) et surtout la possibilité de le récupérer à moindre coût.

Une défense De Vrij – Bailly – Mbemba pour la saison prochaine?

L’ancien joueur de la Lazio est l’un des piliers de l’Inter Milan depuis 2018. Âgé de 31 ans, il a joué près de 230 matchs en Serie A et 29 matchs internationaux avec les Pays-Bas. Capable d’évoluer sur toute la surface de la défense, il entrerait parfaitement dans les plans d’Igor Tudor. A gauche, à droite ou dans l’axe d’une défense à trois ou à deux, ce droitier est à l’aise avec son pied gauche. L’idée de la direction marseillaise serait avant tout de créer un trio De Vrij – Bailly – Mbemba pour la saison prochaine.

Mercato OM : Un international tunisien visé par Longoria !

Le mercato ouvre officiellement ses portes ce dimanche. L’Olympique de Marseille devrait se montrer particulièrement actif pour tenter de renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Un milieu de terrain international tunisien serait visé.

Alors que le transfert de Gerson est désormais acté, l’Olympique de Marseille va pouvoir s’activer pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. La priorité se nomme Ruslan Malinovskyi. Les dirigeants marseillais négocient actuellement un prêt de l’international ukrainien.

Selon les informations du Sun, le club olympien étudierait également la piste Hannibal Mejbri (20 ans). Le milieu de terrain est prêté par à Birmingham City par Manchester United. L’OM aurait envoyé la semaine dernière un dirigeant sur place pour observer les progrès de l’international Tunisien.

🔴 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 – The SUN 🗞 annonce que l’#OM envisage de tenter lors de ce #MercatOM Hannibal Mejbri 🇹🇳, milieu de Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, qui est prêté actuellement à Birmingham City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/a2MpRtZsyH — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) January 1, 2023

Tudor évoque le mercato

En conférence de presse ce samedi, l’entraineur de l’OM Igor Tudor a évoqué le mercato hiervnal :

En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c’est déjà presque défini. Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines. Recruter un attaquant ? C’est une option et on en a parlé. C’est vrai que dans le dernier match, Bamba Dieng a joué les 20 dernières minutes devant et lui plus derrière. Il faut voir aussi comment le mercato évolue. Ce n’est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/12/2022)

Mercato : L’OM en discussions avancées avec le (possible) successeur de Gerson !

Gerson va quitter l’Olympique de Marseille. Un accord entre Flamengo et le club phocéen a été trouvé ce samedi. Les dirigeants du club marseillais s’activent pour recruter son successeur. Après de nombreuses semaines de tractations, Flamengo et l’OM ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Gerson. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 20 millions d’euros bonus compris. Une partie de cette somme sera réinvestie pour recruter son successeur. Ruslan Malinovskyi piste numéro 1 Selon les informations de La Provence la piste privilégiée pour le remplacer se nomme Ruslan Malinovskyi, milieu offensif de l’Atalanta. Ce dernier était déjà dans le viseur de l’OM cet été. Le quotidien régional précise que des négociations sont actuellement en cours. Les deux clubs négocieraient un prêt de l’international Ukrainien.

L’#OM et #Flamengo sont enfin tombés d’accord pour le transfert de #Gerson. Plus d’infos à suivre sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 31, 2022

Mercato OM : Vers un retour surprise dès cet hiver?

L’Olympique de Marseille a prêté plusieurs joueurs lors du mercato dernier… Certains devraient faire leur retour, à l’image de Jordan Amavi !

Jordan Amavi n’a pas réussi à convaincre l’Olympique de Marseille de le conserver cet été. Le club l’a envoyé en prêt à Getafe où le latéral gauche n’a malheureusement pas un temps de jeu suffisant pour y rester. Passé par l’OGC Nice, il est maintenant en Liga mais n’a joué qu’un match de championnat en tant que titulaire. D’après les informations du média espagnol SuperDeporte, Amavi est poussé vers la sortie par son club.

Amavi de retour à Marseille?

Getafe ferait tout ce qui est en son pouvoir pour renvoyer Jordan Amavi à l’Olympique de Marseille dès cet hiver. A l’image de Konrad De la Fuente qui n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympiakos, Amavi pourrait faire son retour à Marseille dès cet hiver. Pour rappel, des tensions avaient éclaté entre Tudor et le joueur l’été dernier. Il semble peu imaginable que le coach croate lui laisse une chance sur le côté gauche.

De son côté, Getafe s’activerait pour trouver un remplaçant à Amavi au poste de latéral gauche. Le nom de Jesus Vazquez qui évolue à Valence est même cité pour ce mercato hivernal. Une situation difficile pour le défenseur qui semble indésirable partout où il passe.

Getafe veut déjà renvoyer Jordan Amavi à Marseille https://t.co/Ub18pJkkpx — Foot Mercato (@footmercato) December 27, 2022

Mercato OM : C’est quasiment bouclé pour le départ d’Isaak Touré !

D’après les informations de plusieurs médias, Isaak Touré va bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Fabrizio Romano annonce que son départ est quasiment bouclé !

L’Olympique de Marseille va se séparer d’Isaak Touré. Le défenseur central formé au Havre devrait rejoindre Auxerre en prêt comme annoncé par Mohamed Toubache Ter sur son compte Twitter. Ce mercredi, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui évoque ce dossier. Il ajoute que le deal est quasiment bouclé pour ce prêt vers le club de Ligue 1. Aucune option d’achat ne sera intégrée dans ce dossier en revanche !

« L’Olympique de Marseille devrait prêter le défenseur central Isaak Touré à Auxerre jusqu’à la fin de la saison, comme le rapporte Mohamed Toubache Ter. On m’a dit que le dossier était très avancée, presque terminée. Aucune clause d’option d’achat incluse, c’est un prêt sec. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (28/12/22)