OM : Grosse polémique suite à un dérapage sur la chaine L’Équipe !

Grégoire Noally a tout simplement insulté l’Olympique de Marseille hier après-midi, sur le plateau de L’Équipe de Choc. Le journaliste a surnommé le club phocéen « OMerde » avant de se corriger. Ce lapsus n’a pas du tout plus aux supporters marseillais.

Depuis que Roberto De Zerbi est arrivé, l’OM est redoutable. Actuellement premiers de Ligue 1, à égalités avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, les olympiens n’ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison (4 victoires et 1 nul).

« L’OMerde »

Donc maintenant ça insulte l’OM « L’OMerde » normal sur un plateau télé qui parle d’actualité footballistique. On comprend mieux l’acharnement médiatique contre Benatia. pic.twitter.com/TjOQCCoAwf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 26, 2024

Quand on lui a posé la question « qui de l’Olympique de Marseille ou de l’AS Saint-Étienne offre des kits de naissance aux bébés de sa ville ? », Grégoire Noally, journaliste pour la chaîne L’Équipe, a répondu « l’OMerde », avant de se corriger et de dire « l’OM ».

« Licenciez cet abr… »

Cette remarque déplacée a fortement déplu aux supporters du club phocéen, qui ont vivement réagi sur X (anciennement Twitter). « S’ils disent ça en public, imaginez ce qu’ils disent en privé », souligne un internaute. « Si vous avez un minimum de dignité, licenciez cet abr…i », peste un autre. Les messages se sont ainsi multipliés sur les réseaux sociaux pour défendre l’Olympique de Marseille face aux dérapage de l’intervenant sur le plateau de la chaine l’Equipe.

À lire aussi : Mercato : Ben Arfa avait signé à l’OM, mais il était poussé ailleurs avant d’exploser…à LIRE AUSSI : OM : Les sanction contre BALERDI et les supporters… ARBITRAGE, BENATIA… rumeurs Mudryk et Fofana !