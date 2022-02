OM : Le récit du supporter sauvagement agressés, Sampaoli convaincu par son jeu, Du nouveau pour Kamara… les 3 infos du jour

Mercato OM : Deux nouvelles options pour Kamara ?

Le dossier de la prolongation de contrat de Boubacar Kamara est particulièrement délicat pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le voir partir libre à la fin de la saison au terme de son bail serait un véritable coup dur autant sur le plan sportif que financier. Après des mois et des mois de tractations, c’est malheureusement bien la tendance actuellement.

S’il n’a toujours pas officiellement pris sa décision, il semblerait bien qu’un départ serait déjà acté. Reste à savoir pour quelle destination. Le joueur formé à l’OM ne devrait pas manquer de sollicitations. Il a longtemps été dans le viseur du Milan AC et de l’Atlético. On évoqué également récemment des intérets de Manchester United et du Bayern.

Selon les dernières informations de TWM, Boubacar Kamara serait également dans le viseur de deux clubs de Bundesliga. Le média italien indique ainsi que le Borussia Dortmund s’est clairement positionné pour tenter de recruter le marseillais. Aucun accord n’a pour l’instant été conclu à ce jour. Le RB Leipzig serait également un candidat. On imagine néanmoins mal Boubacar Kamara quitter l’OM pour ce dernier… De toute évidence, ce feuilleton devrait encore durer quelques mois…

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

Durant le mercato après le refus de Boubacar Kamara de se présenter devant la presse, le président de l’OM Pablo Longoria s’était exprimé sur ce dossier brulant :

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Le jeune supporters de l’OM agressé par des supporters lyonnais raconte son lynchage

Sur les ondes de RMC, le jeune supporters marseillais a raconté comment il a étélynché par un groupe de supporters lyonnais, car il portait un pull de l’OM, en marge des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella entre Canet et Lyon.

« J’ai été voir le match d’un ami à moi qui joue à Canet. À la fin du match, j’attendais devant le stade pour le voir et j’avais un pull de l’OM. Les Lyonnais, qui étaient une cinquantaine, passent derrière moi. J’étais accompagné d’un ami, avec qui je parlais. Ils m’interpellent une fois en me demandant d’enlever mon pull. Dans une incompréhension totale, je leur réponds que je n’enlèverai pas mon pull. Et là, ils se rapprochent tous, ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper de partout. Par réflexe, j’essaye de me dégager et je mets deux trois coups pour pouvoir partir. Je cours, et en courant, je retombe au cœur de leur parcage. Ils me redemandent d’enlever mon pull. Je leur dis que je vais le faire, mais ils ne m’ont pas laissé le temps et je me suis fait encore frapper. Ils me l’ont enlevé de force, je me suis retrouvé torse-nu. Après, la sécurité est intervenue. » a-t-il ainsi raconté.

Un mineur a été frappé par plusieurs supporters de l’OL parce qu’il portait un maillot de l’OM

Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze avait réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet acte odieux.

Le club du @canetRFC confirme qu’un mineur a été frappé par plusieurs supporters de l’OL parce qu’il portait un maillot de l’OM. Je suis profondément choqué par cette nouvelle et apporte tout mon soutien à ce jeune garçon ce soir hospitalisé. https://t.co/invaT9xnVg — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) February 21, 2022

« Le club du Canet confirme qu’un mineur a été frappé par plusieurs supporters de l’OL parce qu’il portait un maillot de l’OM. Je suis profondément choqué par cette nouvelle et apporte tout mon soutien à ce jeune garçon ce soir hospitalisé. » Jacques Cardoze – source : Twitter (21/02/2022)

OM – Sampaoli : « Je suis convaincu de ma manière de jouer »

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match retour contre Qarabag (16e de finale de la League Europa Conference) Jorge Sampaoli est apparu légèrement irrité par les questions sur son schéma changeant. Il affirme être convaincu par sa manière de jouer.

« Je suis convaincu de ma manière de jouer. Par moment, ça fonctionne, par moment, non. Il y a une forme particulière de voir la victoire ou la défaite. Si vous regardez bien les derniers matches, la tactique ne change pas beaucoup. Ce qui change c'est comment l'adversaire se positionne, où sont les espaces. Mais pour vous, si l'on gagne ou l'on perd, tout est différent même quand ça ne l'est pas. (…) L'important dans ce match est de mettre les meilleurs pour demain pour se qualifier en dépit des fatigues passagères. » Jorge Sampaoli – Source Foofball Club de Marseille

