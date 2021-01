OM : Les tableaux du mercato actualisés du mardi 5 janvier 2021

Voici le récapitulatif de ce jeudi 6 janvier 2021 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux.



Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce samedi. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivée. L’OM cherche un attaquant et plusieurs noms dont ceux de Milik et Laborde sont évoqués. Un latéral serait aussi pisté…

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Florian Chabrolle AC Ajaccio Libre