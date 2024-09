L’OM s’est imposé 1-3 face au TFC samedi soir. Si Greenwood s’est offert un doublé, Elye Wahi n’a pas eu l’occasion de faire trembler les filets. Walid Acherchour s’est exprimé sur le cas de l’ancien lensois, hier soir, sur le plateau de l’After Foot. Il a notamment parlé l’impact que l’attaquant de 21 ans a eu sur le jeu, avant d’évoquer ses prestations précédentes.

Après des performances critiquées la semaine dernière contre Reims (2-2), Elye Wahi a montré son désir de remonter dans l’estime des supporters marseillais, ce samedi, face au TFC. Il s’est montré décisif en récupérant le ballon à l’entrée de la surface toulousaine, permettant à Mason Greenwood de marquer son deuxième but de la soirée.

Dans le jeu, Wahi est quand même intéressant

🗣️💬 @WalidAcherchour : « C’est pas ce soir que je vais critiquer Wahi. Dans le jeu, il a été interessant » pic.twitter.com/YisnlMeghI — After Foot RMC (@AfterRMC) August 31, 2024

Walid Acherchour fait l’éloge d’Elye Wahi, en expliquant son influence sur le jeu. « Il ne fait pas un mauvais match ce soir », admet l’éditorialiste de l’After Foot. « Je pense qu’il a un peu plus de talent que Vitinha. Parce que, dans le jeu ce soir, il est quand même intéressant. C’est quand même lui qui est à l’initiative des buts 2 et 3. Sur le deuxième but, la talonnade est dans le sens du jeu de Luis Henrique. Sur le troisième, il y a une mauvaise passe de Greenwood. Il temporise, il attend qu’Harit revienne dans le coup et il lui donne. »

« Pour moi il est dans le ton »

Walid Acherchour poursuit en faisant référence aux prestations d’Elye Wahi lors des matchs précédents. « Ce soir, il n’a pas les 4 occasions de la semaine dernière où on peut dire « Voilà ! Il a crevé le match ! ». Pour moi, il est dans le ton », estime l’éditorialiste sur RMC et Winamax. « Après, oui, il va falloir qu’il se lance véritablement avec son premier but dans le jeu, parce qu’il avait marqué sur pénalty contre Brest. Mais, ce n’est pas ce soir que je vais critiquer Wahi », conclut-il.

