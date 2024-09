OM – Longoria : « Nous devons réfléchir à de nouvelles formules »

Pablo Longoria a fait des déclarations, à l’occasion d’un entretien accordé à Relevo. Il a évoqué la situation financière difficile de la Ligue 1 concernant les droits TV, ainsi que la nécessité de « réinventer le produit ».

Après ces cinq premières journées de Ligue 1, l’affaire des droits TV est toujours d’actualité. Les supporters de football n’en peuvent plus de payer des abonnements pour voir jouer leur équipe favorite. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille s’exprime sur le sujet.

Nous payons les décisions prises ces dernières années

Pablo Longoria commence par parler des droits liés à la diffusion TV des différents championnats européens. « La vente des droits audiovisuels a été un coup très dur, non seulement pour l’Olympique de Marseille, mais pour toute la Ligue 1 », confie le président de l’OM. « Quand on s’est tourné vers les compétitions européennes, il y a eu une montée en puissance radicale de la Premier League, qui concurrence directement le championnat de France. Donc, c’est nous, les clubs français, qui payons les décisions prises ces dernières années. En même temps, avec l’arrivée de DAZN maintenant, nous devons concentrer tous les clubs pour que tout fonctionne et que le produit s’améliore. »

Nous devons réinventer une bonne partie du produit — Longoria

Le dirigeant de football espagnol poursuit en énumérant les solutions à ce problème. « Attention, il est vrai aussi qu’elles augmentent en nombre de matchs », indique Pablo Longoria. « Il y a de nouvelles compétitions qui arrivent, comme le Mondial des Clubs, et nous verrons quel sera le montant négocié […] Dans le cas du championnat français, nous devons réfléchir à de nouvelles formules et chercher de nouveaux formats alternatifs à notre compétition. Ça veut dire quoi ? Que nous devons réinventer une bonne partie du produit parce que finalement cette baisse et aussi de notre responsabilité à nous tous », conclut-il.

