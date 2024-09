OM : Millot a admis son erreur pour Cornelius, mais…

Selon La Provence, Benoît Millot aurait avoué son erreur d’arbitrage lors du match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Il n’aurait cependant pas mentionné sa faute dans son rapport. Cornelius sera donc bel et bien absent

Malgré sa victoire contre l’OGC Nice (2-0) le week-end dernier, l’OM garde de cette rencontre un goût amer. La fin du match a été marquée par l’expulsion de Derek Cornelius. Le club phocéen n’a pas compris cette décision et a tenté de faire annuler le second carton jaune de l’international canadien… en vain.

Le carton rouge de Cornelius

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice (2-0) samedi dernier. Après l’euphorie engendrée par le but de Neal Maupay (40e) et celui de Luis Henrique (53e), c’est l’incompréhension qui a envahi la pelouse du Vélodrome. Derek Cornelius a reçu un carton jaune pour « gain de temps volontaire ». Le défenseur central, ayant déjà reçu un premier carton jaune après une faute commise sur Mohamed-Ali Cho, a donc été contraint de quitter le terrain (74e). L’OM a terminé le match en sous-effectif mais a tout de même triomphé.

Après le match, Cornelius a tenté de s’expliquer avec l’arbitre de la rencontre, Benoît Millot. Ce dernier n’a rien voulu entendre et a maintenu son jugement.

Une faute avouée par l’arbitre

Selon les informations de La Provence, Benoît Millot aurait reconnu son erreur en privé. L’arbitre de 42 ans n’aurait pas mentionnée sa faute dans son rapport de fin de match. Pour rappel, l’Olympique de Marseille a sollicité l’annulation du second carton jaune de Derek Cornelius, mercredi dernier, devant la Commission de Discipline de la LFP. La décision de l’homme en noir a été confirmée et maintenue. L’international canadien conserve donc son carton rouge et il sera suspendu pour le déplacement à Lyon, ce week-end.

À lire aussi : Concurrents OM : le tableau récapitulatif des matchs et le classement provisoire

À lire aussi : Ligue 1 – J5 : Nice – ASSE, Rennes – Lens, OL – OM… la programmation TV complète