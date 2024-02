OM: « Moumbagna doit gagner en explosivité »

Sur les ondes de RMC Sport, Florent Germain est revenu sur les débuts de Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste, l’attaquant camerounais peut être complémentaire avec Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, il doit légèrement « s’assécher » afin de gagner en explosivité d’après lui.

Dans le podcast After Marseille, Florent Germain est revenu sur les débuts de Faris Moumbagna, recruté cet hiver à l’OM. Pour le consultant RMC, l’international camerounais peut être un bon complément à Aubameyang mais doit « s’assécher » afin de gagner en explosivité.

A LIRE AUSSI: OM : Printant, « un mec qui sait rentrer dans la tête des joueurs »

Moumbagna doit gagner en explosivité, il peut être précieux aux côtés d’Aubameyang

« Gattuso avait la bonne analyse sur Moumbagna. Il faut qu’il s’assèche un petit peu. Il n’a peut-être pas six kilos à perdre mais il doit gagner en explosivité, a affirmé Germain. On va plutôt citer ses coéquipiers qui trouvent que c’est un bébé qui est très difficile à bouger et qui justement est un bon complément à Aubameyang. Si jamais Ndiaye réitère sa performance face à Montpellier, il aura une vraie concurrence. Moumbagna est un profil qui n’existait pas à l’Olympique de Marseille. Il peut être précieux aux côtés d’Aubameyang », a ajouté le journaliste.

A LIRE AUSSI: Ex OM : Di Meco prend un énorme pari concernant Zidane !

« Il ne faut pas exagérer non plus sur Moumbagna ! »

Croyez-vous en Gasset pour redresser l’OM ? 🗣️ Captain Larqué est pessimiste : « Ses premiers mots ne me rassurent pas. Le problème de l’OM n’est pas mental. Quand je vois le match à Brest… Moumbagna, c’est un joueur de District. » #RMCLive pic.twitter.com/Fee8YOHWjo — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2024

Dans Rothen s’enflamme, c’est Florent Germain qui était venu au secours de Moumbagna: « T’es dur Jean-Michel (Larqué), ça reste un joueur professionnel qui était sélectionné à la Coupe d’Afrique des nations, qui a marqué des buts, certes dans un championnat européen de moindre niveau mais là l’attaquer presque sur son physique c’est dur quand même. Il a une certaine morphologie comme le disait Gennaro Gattuso il faut qu’il s’assèche mais il ne faut pas exagérer non plus ! »

A LIRE AUSSI: OM – Gambardella : Les jeunes marseillais à surveiller !