OM – Nice (Ligue 1) : à quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Nice pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 ce samedi. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations dans cette article.

Après une victoire écrasante contre Brest (1-5) et frustrant match nul 2-2 face à Reims au Vélodrome et une victoire 3-1 à Toulouse, l’OM de Roberto De Zerbi à va disputer son 4e match de la saison face au à Nice. Sie coach italien peut compter sur le retour de Koné, Balerdi, Wahi, Merlin et Carboni sont incertains pour ce match.

À LIRE AUSSI : OM : De Zerbi confirme un absent et des joueurs très incertains face à Nice !

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Nice ?

L’OM affronte Nice ce samedi soir. Le match débutera à 17h00 et sera diffusé en direct sur beIN Sports.

Comment voir OM – Nice en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement beIN Sports. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application beIN Sports

Comment Parier et bénéficier de 15€ de freebets sur le match OM – Nice ?

Rendez-vous sur le site de notre partenaire Parions Sport pour bénéficier de 85 euros de bonus offert + 15€ de freebets avec le code FCM15.

Un 4-2-3-1 avec Maupay aligné par De Zerbi ?

RullMurillo Cornelius Brassier LirolaKondogbia HøjbjergHaritGreenwood Maupay Henrique



À LIRE AUSSI : Mercato OM : « C’est le type de joueur qu’on aime à Marseille ! »

à LIRE AUSSI : OM : le maillot « anniversaire » des 125 ans présenté !