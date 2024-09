OM : pour Riolo, « la façon de faire est bizarre »

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Emmanuel Petit ont parlé de l’actualité de l’Olympique de Marseille, hier soir sur le plateau de l’After Foot. Ils ont notamment évoqué les changements dans l’effectif de Roberto De Zerbi, liés à l’arrivée d’Adrien Rabiot.

Ça y est, Adrien Rabiot a signé à l’Olympique de Marseille ! L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est prêt à jouer son premier match, dimanche prochain au Groupama Stadium. Roberto De Zerbi prévoit de modifier son effectif habituel, Daniel Riolo réagit.

Où va jouer Rabiot ?

L’intégration d’Adrien Rabiot dans l’effectif de Roberto De Zerbi remet en cause le positionnement de certains joueurs. Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre l’OGC Nice (2-0), le coach olympien a développé son point de vue concernant la performances de ses joueurs « Je n’ai pas trop aimé le jeu aujourd’hui », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Les trois défenseurs auraient pu mieux faire circuler le ballon et les deux milieux prendre plus de responsabilités. On aurait pu avoir une structure plus forte au milieu », a-t-il expliqué. Avec un Højbjerg exemplaire, l’entraîneur italien n’a d’autre choix que de positionner Rabiot à la place de Kondogbia. Ce dernier pourrait néanmoins jouer en tant que défenseur central.

On ne gagne plus sa place à l’entraînement ?

⚪🔵 De Zerbi a choisi son milieu avec Rabiot comme titulaire. 🗣 @DanielRiolo : « La concurrence n’existe plus ? On ne gagne plus sa place à l’entrainement ? » pic.twitter.com/DkTFRgG3b2 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 17, 2024

Daniel Riolo s’est exprimé sur ces changement de poste éventuels. « C’est quand même assez rare qu’un entraîneur dise : « Maintenant c’est bon, ma doublette devant la défense c’est Højbjerg et Rabiot« », indique avec étonnement l’éditorialiste de l’After Foot. « Si t’es Kondogbia tu te dis : « Ah bon ? La concurrence ça n’existe plus ? » Moi je veux bien qu’on lui dise d’aller jouer en tant que défenseur central mais est-ce qu’il en a envie ? Ça ne serait pas la première fois dans des clubs qu’il y aurait des problèmes ou des conflits liés à un positionnement songé. Pour moi, la façon de faire est bizarre. On ne gagne plus sa place à l’entraînement ? », s’interroge-t-il.

