On connait la programation des 4 prochains matches (Ligue 1) de l’OM !

La LFP a mis à jour le calendrier et l’OM connait les dates, heures et chaines de diffusion de ses 4 prochains matches de Ligue 1. Les marseillais vont affronter Angers, Bordeaux, Saint-Etienne et Toulouse…

L’OM affronte Angers au stade Vélodrome ce samedi à 17h30. Après le match de Coupe de France face à Strasbourg, les marseillais iront à Bordeaux le dimanche à 21h. Puis ils enchaineront un second déplacement le mercredi encore une fois à 21h. Enfin, le samedi, l’OM recevra Toulouse à 17h30. Les 4 matches de Ligue 1 seront diffusés sur Canal+.