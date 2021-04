Payet a fondu, un coup de bluff pour la vente du club ? Et un attaquant italien visé… Les 3 infos OM du 23 avril !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 23 avril !

OM : LA PERTE DE POIDS IMPRESSIONNANTE DE DIMITRI PAYET !

Il y a quelques semaines, la transformation physique de Dimitri Payet avait interpellé les supporters de l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe évoque ce matin la perte de poids impressionnante de Dimitri Payet. Depuis l’automne dernier il aurait ainsi perdu pas moins de 7 kg sur la balance.

Depuis quelques semaines, le milieu de terrain l’OM Dimitri Payet semble plus affûté physiquement. Le réunionnais a clairement fondu. Vivement critiqué pour son manque de professionnalisme et son surpoids, ce dernier a pris les choses en main pour retrouver un physique bien plus en adéquation avec le sport de haut niveau. Récemment le journaliste de RMC Sport, Florent Germain racontait comment le Réunionnais avait pris conscience qu’il devait perdre du poids : » Il est plus affûté, il y a trois ou quatre mois, il avait quelques kilos en trop. Maintenant, il s’est affûté et ça ne date pas uniquement de Sampaoli car il y a eu une petite prise de bec avec Villas-Boas à ce sujet en janvier. Il ne lui avait pas mis un ultimatum, mais pas loin. Villas-Boas lui avait clairement fait comprendre qu’il resterait sur le banc s’il n’était pas au point physiquement donc il s’est un peu bougé au début de l’année civile ».

PAYET A PERDU PAS MOINS DE 7 KG

Alors que l’Olympique de Marseille se déplace Reims ce vendredi soir à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le journal l’Equipe évoque la métamorphose du meneur de jeu marseillais. Le quotidien sportif explique ainsi Payet aurait perdu pas moins de 7 kg depuis l’automne dernier où il affichait 84kg sur la balance. Ses efforts ont débuté début janvier lorsque André Villas Boas lui a clairement fait comprendre qu’il ne serait plus titulaire tant qu’il ne descendrait pas en dessous des 80 kg. Replacé dans l’axe par Sampaoli, Payet est finalement descendu jusqu’à 77 kg et cela se voit. L’argentin lui a également fait comprendre qu’il l’aiderait physiquement et mentalement à répondre à ses attentes.

OBJECTIF 100 BUTS ET 100 PASSES DÉCISIVES

Dimitri Payet aurait désormais un objectif en tête, atteindre les 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1 d’ici la fin de sa carrière. L’international français compte à ce jour 85 réalisations et 92 offrandes. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique de Marseille, il devrait pouvoir atteindre ses chiffres sans trop de problème. Une reconversion au poste de directeur sportif l’attend ensuite au sein du club marseillais.

VENTE OM : « IL S’AGIT PEUT-ÊTRE D’UN COUP DE BLUFF DES SAOUDIENS… »

La Vente OM secoue l’actualité du club depuis un an et sera concrète à la fin du mois de mai pour certains. Cependant, beaucoup restent septiques, un coup de bluff des saoudiens n’est pas exclu !

Dans son dossier consacré à ce thème, So Foot a contacté Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport. Il estime que l’Arabie Saoudite pourrait effectivement investir dans le divertissement après la pandémie de Covid, mais que ces rumeurs ne sont pas forcément fondées même si le « Vision 2030 » aura besoin de visibilité…

LE MOMENT D’APRÈS ÉPIDÉMIE EST PROPICE AUX INVESTISSEMENTS ET NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DU DIVERTISSEMENT

« Je crois que la question de « Clásico du Golfe » est un fantasme d’Européens. En réalité, cette rivalité-là se concentre et s’affirme déjà sur les terrain sportif du Golfe. Le moment d’après épidémie est propice aux investissements et notamment dans le domaine du divertissement. Mais l’OM, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, lors d’une période d’instabilité vécue par le football européen, pour tenter d’acquérir un grand club français. Le nom d’Al Walid, c’est vouloir susciter la confiance et masquer le vrai visage des investisseurs pour se protéger en cas d’échec. OM ou pas, ils veulent imposer une nouvelle image reliée à la « Vision 2030 », une sorte de nouveau Dubaï. » Raphaël Le Magoariec – source : So Foot (23/04/2021)

UNE STRATÉGIE COMME CELLE DU QATAR ?

« La politique sportive de l’Arabie saoudite sert aussi à susciter la consommation des Saoudiens. Ils ont généralement un club favori au pays et un autre à l’étranger. Ils sont supporters de clubs comme Liverpool, Manchester United, Chelsea, le Real Madrid ou Barcelone. L’OM est un grand club français connu pour son histoire, qui plus est, située sur la Méditerranée. Même si dans l’imaginaire des Saoudiens la ville de Marseille résonne plus avec la pègre qu’avec une image positive clinquante, le pourtour méditerranéen est apprécié par les riches familles de la péninsule Arabique qui y investissent. Xavi Hernández, qui jouait à l’époque à Doha, à Al-Sadd SC qu’il entraîne aujourd’hui, a pris parti en faveur du Qatar, mais également les joueurs du Barça : Sergi Busquets, Jordi Alba et Gerard Piqué, qui sont venus ensemble à Doha. Ils se sont mis en scène au sein du quartier du sport, l’Aspire Zone, avec des T-shirts avec le portrait de l’émir par un dessinateur qatarien, écrit sous le dessin en arabe « Tamim Al-majd », ce qui signifie « Tamim le superbe ». C’était à une période à laquelle Qatar Airways était encore le sponsor principal du club, ce qui explique ce soutien par des joueurs du Barça. » Raphaël Le Magoariec – source : So Foot (23/04/2021)

MERCATO OM : LOPEZ A SOUFFLÉ À LONGORIA LE NOM D’UN TALENTUEUX ATTAQUANT ITALIEN ?

Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif cet été. Le président de l’OM serait attentif à l’évolution d’un jeune attaquant italien qui joue avec Maxime Lopez à Sassuolo…

L’attaque de l’OM devrait changer de visage cet été. En fin de contrat, Valère Germain va quitter Marseille en juin. Un énorme doute existe sur le cas Milik, même si Jorge Sampaoli aimerait conserver l’attaquant polonais, un gros club est susceptible de le recruter et Longoria aurait un accord avec le joueur. Dario Benedetto joue peu sous les ordres de son compatriote et n’est pas certain de rester. Face à temps de points d’interrogation, Pablo Longoria s’active pour recruter à ce poste…

LONGORIA S’INTÉRESSE À RASPADORI ?

Selon le site Calciomercato, l’OM suit de près la situation de l’attaquant de Sassuolo, Giacomo Raspadori. Le jeune attaquant de 21 ans est considéré comme l’un des joueurs italiens les plus prometteurs. Son nom est déjà évoqué à la Juventus de Turin et l’Inter Milan. Le coéquipier de Maxime Lopez a été décisif le weekend dernier en marquant un doublé face au Milan. Mais Raspadoria dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 et son transfert ne sera pas accepté en dessous de 15M€. Un montant minimum qui semble déjà bien loin des possibilité du club marseillais. Le joueur de poche (1m72) a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 23 apparitions en Serie A cette saison.

Après son doublé face au Milan à San Siro, Giacomo Raspadori a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. L’attaquant de Sassuolo revient sur son ambidextrie, le Covid, son association avec Moise Kean chez les jeunes et ses références dans le foot actuel.

J’AIME AUSSI BEAUCOUP SANCHO ET FODEN

« Quand j’étais petit, j’étais un pur gaucher, aussi pour écrire. Au lieu de cela, mon frère aîné Enrico était droitier et je ne pouvais pas supporter cette différence, alors j’ai commencé à l’imiter. Maintenant, j’écris avec la main droite et je frappe avec les deux pieds : c’est un avantage même dans le démarquage, car le défenseur ne peut pas deviner où je vais aller. Dans le passé, j’ai presque toujours tiré les pénalités avec le pied droit, mais je m’entraîne pour les marquer avec le gauche. (…) Je pense juste à continuer mon chemin: j’ai des rêves, bien sûr, mais je les garde pour moi. J’ai de la chance, même pendant la pandémie, j’ai pu continuer à faire ce que j’aime. Les enfants, quant à eux, sont enfermés dans la maison depuis longtemps, mettant en cage leur passion du sport. Les enfants ont besoin de normalité: eh bien, nous espérons que ce rêve se réalisera bientôt. (…) Ce serait merveilleux de me retrouver en équipe nationale avec Kean , entre autres nous sommes complémentaires. Moise est vraiment fort, jusqu’à présent, nous n’avons joué ensemble qu’une seule fois dans l’équipe des moins de 17 ans. Pouvons-nous gagner le championnat d’Europe des moins de 21 ans? Nous sommes un grand groupe. Nous ne jouerons pas en tant que favoris, mais nous verrons ce qui se passe en donnant toujours le meilleur de nous-mêmes. Haaland a la qualité, la force et la continuité. J’aime aussi beaucoup Sancho et Foden. » Giacomo Raspadori – source : Gazzetta dello Sport (22/04/2021)