Petit déplacement en Coupe de France, un coup dur pour l’une des pistes de Longoria et une porte de sortie pour Luis Suarez… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme mardi : l’adversaire de l’OM en Coupe de France dévoilé, un coup dur pour l’une des pistes de Pablo Longoria, une porte de sortie pour Luis Suarez.

Mercato OM : Un coup dur pour l’une des pistes de Pablo Longoria?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Rick Karsdorp pour le mercato hivernal. D’après La Gazzetta Dello Sport, la Juventus a coché le nom du Néerlandais.

A la recherche de renforts pour cet hiver, Pablo Longoria aurait bien débuté son mercato ! D’après plusieurs médias, le président marseillais a ciblé des milieux de terrain offensifs afin de palier le départ de Gerson et l’absence prolongée d’Amine Harit.

La Juventus veut aussi Karsdorp

Mais le président espagnol ne s’arrêtera pas là selon la presse italienne. Ces derniers jours, le nom de Rick Karsdorp a été cité comme une piste de la direction de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit de l’AS Roma est mis de côté par José Mourinho et devrait quitter le club italien cet hiver.

Seulement, d’après la Gazzetta Dello Sport, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé par l’ancien joueur de Feyenoord. En effet, la Juventus apprécierait son profil et souhaiterait également le récupérer. En difficulté à l’AS Roma, il représente une belle opportunité de marché pour les clubs ayant besoin de renfort et d’expérience. Âgé de 27 ans, il a une centaine de matchs en Serie A.

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

OM : On connaît le premier adversaire en Coupe de France !

L’Olympique de Marseille va affronter début janvier le Hyères FC en Coupe de France ! Ce match interviendra après la trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Ce lundi soir, la FFF a organisé le tirage des 32e de finale de Coupe de France soit l’entrée en lice des Marseillais et des clubs de Ligue 1. L’OM faisait partie du groupe A et pouvait notamment tirer Montpellier, l’AS Monaco ou encore Ajaccio qui évolue dans la même division.

HYERES FC – OM en 32e de finale

Au final, l’Olympique de Marseille a tiré le Hyères FC ! Un club proche géographiquement des Marseillais comme Aubagne qui était présent dans la liste des possibles. Le Hyères FC 83 évolue cette saison en National 2 et est sixième du groupe C.

Récemment, Pablo Longoria était en conférence de presse pour faire un premier bilan du début de saison de l’Olympique de Marseille. Le président espagnol avait notamment remis les objectifs sur la table après l’élimination de la Ligue des Champions.

La Coupe de France? On doit chercher à gagner la compétition — Longoria

« On est très satisfaits du travail fait. On voulait donner du style à l’équipe. On a une façon très identifiable de jouer, tout le monde comprend comment on joue. C’était notre objectif avec Tudor, donne une identification très forte. On a été compétitifs pratiquement à tous les matchs. C’est très difficile de jouer contre nous. On veut voyager à deux points par match, c’est un indicateur pour le podium. On est dans l’objectif. On voit des équipes comme Lens à 36 points, c’est beaucoup, on doit être conscients de la situation. L’autre chose c’est la Ligue des champions. On a été compétitifs, j’ai dit aux joueurs que j’étais fier, même si on n’est pas contents du résultat. On n’est pas contents de ne pas continuer en Europe, mais le niveau donné sur le terrain était satisfaisant. On a été à la hauteur. (…) La Coupe de France? On doit chercher à gagner la compétition. C’est très difficile, mais on a l’obligation d’être le plus compétitif possible. Ce qui nous fait vivre économiquement, c’est la qualification pour des compétitions européennes. Mais le fait de gagner des titres est quelque chose que tout le monde peut se souvenir. Gagner des titres permet de changer la mentalité des joueurs. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

Mercato OM : Une porte de sortie pour Luis Suarez !

L’OM va tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal, mais plusieurs joueurs pourraient aussi quitter Marseille. Alors que Gerson tente de rejoindre Flamengo, Luis Suarez pourrait lui aussi changer d’air…

Sur BFM Marseille, le journaliste Florent Germain a clairement faire savoir que la direction de l’OM cherchait une porte de sortie pour l’attaquant colombien : « En tout cas, si l’OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l’idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l’affaire, qu’il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s’ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. »

Cadix veut faire recruter Suarez

Selon le média espagnol El Desmarque, Cadix (19e de Liga) veut Luis Suárez. Le club a comme priorité le recrutement d’un attaquant lors marché d’hiver. Et l’une des options pour ce poste est le Colombien Luis Suárez . C’est une opération compliquée car son club, l’Olympique de Marseille, n’envisage pour le moment que de le revendre, un prêt peut-il convaincre Pablo Longoria ? Prêté par Watford en 2019 au club au Real Saragoss, Suarez avait marqué 19 buts en 38 matches de seconde division espagnole.

Le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué dans les colonnes du journal La Provence ce qu’il attendait de l’attaquant uruguayen recruté contre un chèque de 10 millions d’euros lors du mercato.

C’est un joueur à qui il faut laisser du temps

« C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante. » Pablo Longoria : Source : La Provence