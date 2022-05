Première recrue en approche, Sampaoli veut des moyens au mercato et Saliba sollicité… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Isaak Touré proche de l’OM, Sampaoli attend un recrutement solide et Saliba a de gros courtisans…

Touré, priorité à l’OM ?

Isaak Touré (19 ans), est clairement l’une de leurs priorités défensives de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival. Le club marseillais doit faire face à une concurrence sérieuse sur ce dossier (Lyon, Francfort et Salzbourg), mais paraît avoir une longueur d’avance. En effet, selon les informations de La Provence, la venue du jeune défenseur lors de la rencontre OM-Lyon a été très positive. Si ce dernier attend la fin de saison pour prendre sa décision définitive, le quotidien régional indique que l’OM est désormais en très bonne position pour recruter le joueur.

A LIRE AUSSI : Commission de discipline : L’OM une nouvelle fois sanctionné !

Lyon, Francfort et Salzbourg l’auraient aussi approché mais Pablo Longoria semble posséder une longueur d’avance#MErcatOM #OM #TeamOMhttps://t.co/y3FImR4WpJ — La Provence OM (@OMLaProvence) May 12, 2022

En marge de ce dossier, l’Olympique de Marseille va aussi devoir gérer un dossier épineux, celui de William Saliba que Jorge Sampaoli aimerait bien conserver la saison prochaine. Interrogé sur l’avenir de son défenseur central, qui n’est que prêté par Arsenal. Sampaoli avoue n’avoir aucune certitude sur ce dossier à ce jour.

J’espère qu’on aura la possibilité de retenir un joueur comme Saliba

A lire aussi : Mercato OM : Sampaoli va mettre la pression !

« Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu’il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j’espère qu’on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l’OM, de William ou d’Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse 12/05/2022 A lire aussi : OM: Un retour des Yankee au Vélodrome ? Pas d’actualité ! #Sampaoli : « Saliba a progressé, c’est aussi lié à son développement cette saison et son grand temps de jeu. Il a pu montrer sa régularité, sa maturité. Il a grandi en tant que joueur » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2022 #Sampaoli : « On espère retenir Saliba. Est-ce que ça dépend de l’OM? Du joueur? D’Arsenal? Je ne connais pas encore les possibilités » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2022

Sampaoli veut des moyens pour renforcer l’équipe

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli sera-t-il l’entraineur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Interrogé en conférence de presse sur ce sujet le coach argentin est resté vague. « J’ai une très bonne relation avec la direction, je connais les problématiques du club mais je ne veux pas avoir de distractions à propos du futur. Je suis concentré sur les deux prochains matchs, » a-t-il déclaré en conférence de presse hier.

A lire aussi :

OM Mercato : L’avenir Sampaoli, Rongier, et Saliba… Deux FINALES face à RENNES et STRASBOURG !

#Sampaoli sur une prolongation : « J’ai une très bonne relation avec la direction, je connais les problématiques du club mais je ne veux pas avoir de distractions à propos du futur. Je suis concentré sur les deux prochains matchs. » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2022

A lire aussi : Marco Otero en approche ? 3 retours importants et 3 incertitudes à Rennes, la rumeur mercato Melamed… Les 3 infos OM de ce jeudi !Selon les informations du journal l’Equipe, l’entraineur argentin de l’OM, sous contrat jusqu’en 2023, aurait de son côté des exigences sur les moyens mis à sa disposition concernant le recrutement. Jorge Sampaoli se verrait bien rester à Marseille plusieurs saisons pas pas sans garantie sur l’ambition sportive du club olympien surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Ce dernier se montre ainsi très exigeant sur ce point et veut des réponses claires précise le quotidien sportif.

Du très beau monde sur Saliba !

Il est l’une des révélations de la Ligue 1 Uber Eats cette saison. Impressionnant avec l’OM, William Saliba réalise sans doute la meilleure année de sa carrière. 50 matchs disputés avec les couleurs olympiennes, une première sélection en Équipe de France et une nomination aux trophées UNFP dans la catégories des meilleurs espoirs. Une saison plus que pleine pour l’ancien stéphanois qui a débarqué à Marseille en prêt l’été dernier en provenance d’Arsenal. Avec une côte qui monte en flèche et pas d’option d’achat dans son prêt, Saliba devrait être rapatrié à Londres dès la fin de son aventure olympienne. Si il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait que ce soit chez les Gunners ou ailleurs, une chose est certaine : il sera très difficile pour le club de Frank McCourt de le conserver.

Suspendu contre Strasbourg, le défenseur mettra un terme à son aventure à l’OM à Rennes. De manière définitive ? #MercatOM #TeamOM #SRFCOM https://t.co/J3pu4K0reG — La Provence OM (@OMLaProvence) May 13, 2022

À lire aussi : OM : Pau Lopez / Mandanda, la mise au point de Sampaoli !

D’après les informations du quotidien régional La Provence, la lutte pour arracher la signature de William Saliba la saison prochaine va être très intense. Si Arsenal n’a pas exclu la possibilité de le faire rentrer dans l’équipe, les anglais pourraient également être tentés de vendre Saliba au prix coutant et de réaliser une belle plus value pour celui qu’ils ont acheté 30 millions à l’été 2019. Pour cela, les Gunners ne devraient pas manquer de propositions. l’Atlético de Madrid et Naples seraient sur les rangs pour l’international Français et l’AC Milan aurait pris également des renseignements. Une concurrence de haut standing pour l’OM qui aura bien du mal à s’aligner face aux puissances financières de ces clubs.

Sampaoli veut le conserver mais …

À l’image de ses supporters, Jorge Sampaoli qui a accordé sa confiance à Saliba tout au long de l’année, souhaite conserver le natif de Bondy pour la saison prochaine. Néanmoins, le coach argentin est conscient que la lutte sera compliquée et que plusieurs paramètres dépendront d’un retour de l’ancien niçois. Des paramètres qu’il ne contrôle pas du tout comme il a expliqué en conférence de presse hier après-midi :

« Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu’il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j’espère qu’on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l’OM, de William ou d’Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse 12/05/2022À lire aussi : Mercato OM : Longoria bien placé pour réaliser un premier coup !