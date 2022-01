Première signature, coup dur pour la cible de Sampaoli, Alvaro sur la sellette, Benedetto… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de l’OM… Au programme ce samedi : arrivée de Bakambu, Tagliafico s’éloigne, Alvaro indésirable, Benedetto…

L’OM ne peut pas s’offrir Nicolás Tagliafico

Alors que Pablo Longoria a expliqué ce vendredi que la priorité était de recruter un attaquant polyvalent, ce qui est fait avec l’arrivée de Bakambu, Jorge Sampaoli aimerait lui deux renforts défensifs.

Le joueur d’Arsenal Kolasinac pourrait résilier ses six derniers mois de contrat avec Arsenal pour rejoindre l’OM et venir concurrencer Luan Peres. Mais selon RMC, la priorité du coach olympien est de recruter Nicolás Tagliafico, le latéral gauche de l’Ajax qu’il connait bien. Problème, l’OM ne peut proposer qu’un prêt avec OA, alors que l’Ajac veut du cash comme l’a confié le média Secta Deportiva.

« L’entraîneur argentin (Jorge Sampaoli) a appelé Nicolás Tagliafico pour tenter de le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club français a proposé un prêt avec option d’achat, mais l’Ajax souhaite la vente séche. » Secta Deportiva – source : Twiiter (14/01/2022)

🇫🇷🔁🔥 ¡LO QUIERE JORGE SAMPAOLI PARA EL OLYMPIQUE! El entrenador argentino llamó a Nicolás Tagliafico para intentar convencerlo de que vaya al Olympique de Marsella. El conjunto francés ofertó un préstamo con opción de compra, pero el #Ajax quiere venta directa.#OM pic.twitter.com/eiLSaG3dDL — Secta Deportiva (@SectaDeporOk) January 14, 2022



Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a évoqué les dessous de ce dossier complexe sur lequel l’OM a déjà travaillé.

« Il y a un nom qui revient depuis quelques jours et que j’ai pu vérifier, c’est celui de Nicolás Tagliafico. Là on est quand même sur un joueur de renom qui évolue à l’Ajax Amsterdam, international Argentin que Sampaoli a eu sous ses ordres en sélection notamment lors de la coupe du monde en Russie. C’est en gros le coup de cœur de Sampaoli. Il a clairement dit à Pablo Longoria, »moi je veux Tagliafico, j’adore ce joueur il faut faire le maximum pour l’avoir ! » Les dirigeants marseillais ont essayé mais c’est un dossier qui est très compliqué. Le joueur est en fin de contrat en juin 2023, Il n’est pas forcément titulaire indiscutable cette saison dans cette équipe de l’Ajax qui est séduisante et qui est en huitième de finale de la Ligue des champions. Il y a eu une approche de l’OM qui ne peut proposer pour le moment qu’un prêt avec option d’achat, ça parait délicat, mais l’OM n’a pas du tout les moyens de faire un transfert sec cet hiver. On m’a aussi confié que Tagliafico n’est pas contre le fait de changer d’air. En tout cas, c’est vraiment un nom qui a été coché par Sampaoli. » Florent Germain – Source RMC Sport

Mercato OM : Alvaro priorité d’un autre club ? Valence en stand by ?

Très attaché à l’OM mais peu utilisé par Jorge Sampaoli, Alvaro semble se faire à l’idée d’un départ lors de ce mercato d’hiver. Alors qu’un prêt au FC Valence semblait bien engagé, le forcing des Girondins de Bordeaux peut-il changer la donne?

Alvaro, qui a prolongé en mai dernier jusqu’en 2024, n’est pas un homme fort dans la tête de Jorge Sampaoli. Depuis le début de la saison, le défenseur espagnol a disputé deux matches en Ligue Europa, 6 en Ligue 1 (5 comme titulaire) et 2 en Coupe de France. Le joueur de 32 ans n’était pas dans l’optique de partir, mais sa situation et l’intérêt du FC Valence aurait fait évoluer ce dernier. Selon FootMercato, « Bordeaux a passé la seconde sur le dossier et a fait d’Alvaro sa priorité défensive hivernale. »

Bordeaux veut Alvaro, le joueur marseillais peut-il rejoindre un rival ?

Le club girondin a d’ailleurs lancé un nettoyage de son effectif afin de dégager une marge de manoeuvre sur sa masse salariale. Une source interne bordelaise a confirmé au média spécialisé dans le mercato des discussions en cours avec l’entourage du joueur. Reste à savoir si le joueur de 32 ans, particulièrement attaché à l’OM et à ses supporters, s’imagine rejoindre un rival…

Info : Alvaro Gonzalez priorité de Bordeaux pour cet hiver. Des discussions (plutôt prometteuses) ont été entamées entre les Girondins et l’entourage du joueur. Reste surtout à convaincre le marseillais de rallier la Gironde… #teamOM https://t.co/pUhXAsAwwK — Sébastien Denis (@sebnonda) January 11, 2022

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Mercato OM : Un second départ serait tout proche d’être officialisé !

Après le départ de Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille serait proche d’officialiser un second départ. Prêté depuis le début de la saison à Elche, Dario Benedetto va faire son retour à Boca Juniors !

L’Olympique de Marseille n’est pas franchement le club spécialiste en terme de vente… Pourtant, un second joueur marseillais serait tout proche d’être transféré lors de mercato d’hiver 2022 ! Après le prêt avec option d’achat de Jordan Amavi vers l’OGC Nice il y a quelques jours, l’OM pourrait laisser filer un autre joueur !

Un transfert sec pour Benedetto vers Boca !

Prêté à Elche depuis le début de la saison, Dario Benedetto n’avait pas vraiment réussi à s’imposer en Liga. L’Argentin semblait souffrir de son départ de l’Argentine, même lorsqu’il était à Marseille… Selon les informations de TyC Sports, le média qui nous avait informé de l’arrivée de Benedetto à l’OM, Pipa va faire son retour à Boca Juniors !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours mais cette fois-ci, le média argentin annonce un accord trouvé entre les deux clubs. Il s’agirait d’un transfert sec, pas d’un prêt. La somme n’est pas évoquée mais la durée du contrat qu’il y signera serait de deux saisons et demi.

👉🏼L’OM a accepté l’offre de Boca pour Dario Benedetto. Attendu dans les prochains jours en Argentine, il signera pour 2 ans et demi. Il s’agirait d’un transfert sec. (@TyCSports) #TeamOM pic.twitter.com/NmrqY0DYsi — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 12, 2022

Sampaoli veut un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Avec ce second départ, la masse salariale pourrait respirer un peu plus côté marseillais ! Bien que prêté à Elche, l’Olympique de Marseille prenait certainement une partie du salaire de l’Argentin. La somme du transfert n’est pas encore évoquée mais cela est toujours bon pour les finances du club… De quoi investir à nouveau? Les récentes rumeurs envoient Cédric Bakambu et Sead Kolasinac vers l’Olympique de Marseille.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Un contrat de deux ans et demi pour Bakambu

Le départ de Jordan Amavi à Nice aurait suffisamment libéré de masse salariale pour faire une recrue. Selon l’Equipe, « le club olympien est en passe de trouver un accord avec Cédric Bakambu. (…) Tout est quasiment ficelé entre les deux parties. Reste à passer la visite médicale et finaliser quelques détails. »

Le quotidien sportif précise que l’international congolais de 30 ans devrait s’engager pour deux ans et demi dans les jours à venir. Le joueur a discuté avec le coach Jorge Sampaoli ce qui aurait permis de le convaincre de venir à Marseille. Vu le niveau de ses émoluments en Chine, Bakambu a accepté de drastiquement baisser son salaire pour rejoindre l’OM…

Transferts : Cédric Bakambu quasiment d’accord avec l’OM L’attaquant international congolais s’est quasiment mis d’accord avec l’OM pour un contrat de deux ans et demi. Il devrait arriver dans les prochains jours https://t.co/oJK1E0BToG pic.twitter.com/Px5l9GKSU4 — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2022

Cette arrivée pose la question de l’avenir d’Arek Milik, pas forcément en réussite ces dernières semaines en Ligue 1 et toujours sollicité en Serie A.

Si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra — Bakambu

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato