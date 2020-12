Prolongation d’Amavi en bonne voie, les stats incroyables d’AVB en Ligue 1 et la proposition d’Adil Rami pour renforcer l’attaque… Les 3 infos OM de ce mercredi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Ce titulaire pourrait finalement prolonger, les stats incroyables d’André Villas-Boas en Ligue 1, l’étonnante proposition d’Adil Rami pour renforcer l’attaque.

Mercato OM : Ce titulaire pourrait finalement prolonger !

L’OM a besoin de vendre pour faire rentrer de l’argent, plusieurs joueurs importants devraient donc être transférés (Kamara, Caleta Car, Sanson…). D’autres éléments sont en fin de contrat et ne seront pas retenus comme Mitroglou, Germain, Khaoui, Nagatomo ou encore Rocchia. Par contre l’OM aimerait bien faire prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi. Des dossiers compliqués à régler…

Alors qu’il avait botté en touche en conférence de presse, Jordan Amavi serait finalement motivé à l’idée de rester plus longtemps à Marseille. Selon La Provence, les discussions sont toujours en cours, le joueur et ses représentants auraient fait une proposition à l’OM. Le latéral gauche aimerait que son cas soit réglé avant la fin de l’année, la balle est donc dans le camp de l’OM.

C’est le nombre de matches disputés par Jordan Amavi avec l’OM toutes compétitions confondues.

Interrogé sur ce sujet, Amavi avait botté en touche en conférence de presse début décembre…

« Une prolongation de contrat ? Je ne m’avancerai pas dessus. Ca ne me fait pas gamberger, je porte le maillot de l’OM. On verra quand ce sera le moment d’en parler. Je porte le maillot de l’OM, c’est ce qui m’importe (…) Peut-être que le coach compte sur moi. Je n’en ai pas forcément parlé avec lui». Jordan Amavi – conférence de presse (03/12/2020)

OM : André Villas-Boas, ses stats incroyables en Ligue 1 !

André Villas-Boas et ses hommes ont vécu une période très compliquée durant la phase de groupe de la Ligue des champions. La campagne européenne du club marseillais a en effet été désastreuse en tout point notamment en termes d’image pour l’institution olympienne et son coach. La côte de popularité de ce dernier auprès des supporters en a d’ailleurs pris un sérieux coup. Le manque d’ambition dans le jeu lui a ainsi été reproché.

Mais, le jeu, l’émotion qu’il peut procurer aux supporters, n’est pas la marque de fabrique du technicien portugais. Le style Villas-Boas c’est avant tout l’efficacité et l’ambition de prendre un maximum de points pour atteindre ses objectifs.

Depuis son arrivée, l’Olympique de Marseille s’est ainsi transformé à machine à points…. à l’OM, AVB n’a connu la défaite en Ligue 1 qu’à seulement 5 reprises !

En Ligue 1 cette saison, son équipe carbure à une moyenne de 2,25 points par match. Aucun autre club ne fait mieux. Lille et Lyon ont en effet une moyenne de 2,07 points, tandis que le PSG est à 2,00. La saison dernière Villas-Boas avait déjà une moyenne de points très élevée : 2 (en 28 matchs).

Avant son déplacement à Rennes, les marseillais sont sur une série de 6 victoires consécutives. Le record de 8 victoire consécutives est détenu par Bielsa (2014) et Rolland Coubis (1998).

Depuis son arrivée à l’OM il culmine ainsi à 2,13 points de moyenne par match. Lors de sa dernière saison à Marseille, Rudi Garcia avait terminé 5e de Ligue 1 avec une moyenne de seulement 1,6 points par match. Sur sa meilleure saison (2017/2018) Il avait récolté 77 points soit 2 points de moyenne.

Bilan total AVB à l’OM en Ligue 1

40 matchs : 24 victoires, 11 nuls, 5 défaites

Moyenne de points : 2,08 points par match

Sous l’ère Rudi Garcia, l’OM était clairement très faible avec les forts et forts avec les faibles. André Villas -Boas a réussi à transfigurer cette équipe dans les grands rendez-vous (sauf bien entendu Ligue des champions…) Ainsi, dans les oppositions face au PSG, Lyon, Lille, Rennes et Monaco, AVB ne compte qu’une seule défaite en 11 matchs ( 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite) dont une victoire face au PSG ce qui n’était plus arrivé depuis plus de 10 ans.

Bilan face aux « gros » :

7 victoires, 3 nuls, 1 défaite

24 points sur 33 possibles

Moyenne de points contre les gros : 2,2 points par match

En détails contre les gros :

Face à Rennes : 1 nul , 1 victoire

Face à Lille : 2 victoires , 1 nul

Face à Monaco : 2 victoires

Face au PSG : 1 victoire 1 défaite

Face à Lyon : 1 victoire 1 nul

L’ancien coach de Porto fait également le plein de points à l’extérieur. L’OM n’a plus perdu depuis plus d’un an (le 27 octobre 2019 face au PSG) hors de ses bases. Le club olympien reste ainsi sur une série de 13 matchs sans défaite à l’extérieur. Aucun club en Europe n’a fait mieux sur la même période.

Bilan à l’extérieur :

13 victoires, 5 nuls et 3 défaites

44 points sur 63 possibles

Moyenne de points à l’extérieur : 2,1 points par match

Mercato OM : L’étonnante proposition d’Adil Rami pour renforcer l’attaque…

Adil Rami estime que l’OM devrait se pencher sur le cas de Kevin Gameiro. L’attaquant français du FC Valence à selon le défenseur central toutes les qualités pour apporter un plus à l’OM. Cependant, Gameiro (33 ans) n’a pas marqué un seul but cette saison avec Valence en 9 matches (362 minutes). Enfin, Gameiro touche un énorme salaire et a toujours affiché son attachement au PSG. Pas forcément le profil idoine pour l’OM…

« Les Marseillais peuvent rêver de la première place. Benedetto commence à retrouver la confiance. L’idée, ce serait d’avoir un attaquant avec un profil différent, donc rapide. Il y a un joueur qui ne joue pas beaucoup dans son club et qui pourrait être très intéressant, en prêt ou autre, c’est Gameiro. Moi, je proposerais Gameiro. Tous les ans, partout où il va, il claque. Il étire les lignes. Il y a des joueurs talentueux au milieu de terrain qui peuvent faire la différence. Ils auraient beaucoup plus d’espace avec un mec beaucoup plus rapide qui prendrait la profondeur. J’ai joué avec lui. Il est plus rapide que les attaquants de l’OM aujourd’hui. C’est un profil différent. Il est très explosif. Je pense que ça peut être intéressant. » Adil Rami – source : RMC (15/12/2020)