Rongier, retour fixé ! La réponse de Riolo à la story de Moumbagna et le Vélodrome fait trembler Villarreal ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Rongier, date de retour fixée !

Blessé au genou et indisponible pour l’OM depuis plusieurs mois, Valentin Rongier va bientôt faire son retour dans le groupe olympien. Il devra encore patienter un petit peu avant de retrouver l’entrainement collectif.

En effet, la Provence précise que « Valentin Rongier arrive au bout du protocole de rééducation et réathlétisation qui l’amènera à une reprise de l’entraînement avec le groupe après la prochaine trêve internationale, du 18 au 28 mars. » Pour rappel, le milieu de terrain de 29 ans est blessé depuis le mois de novembre et un match face au LOSC. Ce dernier a été victime d’une entorse avec arrachement, son retour est donc attendu à la fin du mois.

La story de Moumbagna visant Riolo, le journaliste réagit !

Depuis son arrivée, Faris Moumbagna a été vivement critiqué dans les médias et notamment sur RMC. L’attaquant camerounais n’a vraisemblablement pas apprécié et a répondu sur sa story Instagram.

Sur RMC, l’Olympique de Marseille et Faris Moumbagna ont été vivement critiqués cet hiver lors de l’arrivée de l’attaquant camerounais. Daniel Riolo avait alors déclaré que son niveau était « ultra-flippant. », Jean-Michel Larqué le comparait à « un joueur de district. »

L’ancien joueur du Bodo Glimt, arrivé pour 8 millions d’euros à l’OM, n’a pas oublié ces critiques. Ce mardi soir, il a posté une story sur son compte Instagram avec un extrait d’une chanson de Booba et SDM en fond, « Dolce Camara« , où le rappeur s’en prend à Daniel Riolo.

La réaction de Riolo

En live sur YouTube avec RMC, Daniel Riolo a été prévenu en direct de la publication de cette story. Le journaliste a lu le chat qui lui réclamait d’aller voir la story sur Instagram. « Moumbagna, il parait qu’il me rend un petit hommage. Il a mis la chanson de Booba, Dolce Camara, ‘la mère à Riolo, le père à Riolo’… », a rappelé l’éditorialiste sur RMC.

Le Vélodrome fait trembler Villarreal ?

Ce jeudi soir l’Olympique de Marseille accueille Villarreal en Europa League. Le vestiaire espagnol est bien conscient de l’accueil qui les attend.

L’OM s’est qualifié pour les huitièmes de finale d’Europa League et jouera donc ce jeudi soir face à Villarreal. Les Marseillais devraient prévoir un bel accueil pour Marcelino, ancien coach marseillais parti en début de saison. Pepe Reina a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Le vestiaire des Espagnols a l’air bien au courant du contexte difficile qui les attend.

Ce sera difficile, nous savons que c’est une grande équipe dans un environnement difficile et nous sommes prêts pour cela

« C’est équilibré. Je pense que c’est une équipe qui compte de très bons footballeurs, qui est également dans une dynamique positive et qui aborde ce match avec autant d’espoir que nous. Il est essentiel d’essayer d’obtenir un bon résultat lors du match aller, d’apporter quelque chose de positif et de garder le match retour ouvert afin que nos supporters puissent nous apporter un soutien crucial et que nous puissions conclure ici. Ce sera difficile, nous savons que c’est une grande équipe dans un environnement difficile et nous sommes prêts pour cela », a expliqué le portier de Villarreal en conférence de presse.

Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, mais…

Robert Pirès prévient les Marseillais : le club espagnol a l’habitude des compétitions européennes et a déjà gagné la C3. De plus, lui qui a déjà joué dans ce club, affirme que le jeu proposé est de qualité !

« Évidemment, quand on parle de la Liga, les gens vont te parler du Real et du Barça. C’est normal et logique. Mais, attention, Villarreal, ça reste un club qui est connu en Espagne, reconnu même par rapport à son jeu, à son stade, à son petit palmarès tout de même. Ils ont déjà fait demi-finale de Ligue des champions, ils ont gagné la Ligue Europa en battant Manchester United. C’est une équipe qui connaît bien la scène européenne. Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, et ils n’ont peur de personne, mais c’est une véritable équipe qu’ils vont affronter, ça joue bien au ballon », explique Robert Pirès à La Provence.