Rowe, Maupay et Sildillia… Les 3 infos OM de ce jeudi 22 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 22 août 2024, nous évoquons et les dossiers Maupay, Sildillia, ainsi que l’arrivée de Jonathan Rowe à Marseille !

1 – OM : Bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi !

L’Olympique de Marseille a réussi ses débuts en championnat la semaine dernière en s’imposant à Brest (1-5). Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi était privé de deux recrues importantes qui pourraient faire leur retour cette semaine.

Après une saison particulièrement ratée, les dirigeants de l’OM ont décidé de remodeler en profondeur l’effectif. L’arrivée de Roberto De Zerbi ouvre une nouvelle ouvre un nouveau cycle, et pas moins de 10 joueurs ont déjà été recrutés (en comptant Jonathan Rowe dont l’arrivée est prévue ce mercredi).

Ismaël Koné et Valentin Carboni de retour ?

Deux de ces recrues n’étaient pas présentes pour le premier match de championnat à Brest : Ismaël Koné et Valentin Carboni. Le milieu de terrain Canadien et le meneur de jeu argentin sont tous les deux blessés depuis une quinzaine de jours. Selon les dernières informations du journaliste de Maritima, Karim Attab, le premier a repris l’entraînement collectif hier tandis que le second pourrait lui aussi reprendre cette semaine.

Une bonne nouvelle pour le coach olympien Roberto De Zerbi qui accueillera sa 10e recrue estivale Jonathan Rowe (21 ans) ce mercredi. Des tests médicaux sont prévus dans la journée avant qu’il ne signe son contrat avec l’OM. Il devrait ainsi faire partie du groupe pour la réception de Reims au stade Vélodrome ce dimanche lors de la 2ème journée de Ligue 1.

2 – Mercato : les deux prochaines recrues de l’OM après Rowe

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère à moins de 10 jours de la clôture du marché des transferts. Les Olympiens ont un accord pour Jonathan Rowe qui devrait arriver à Marseille ce mercredi. Mais les dirigeants ne comptent pas s’arrêter là, autant dans le sens des arrivées que celui des départs.

La dixième recrue du mercato d’été arrive, visite médicale prévue ce mercredi pour Jonathan Rowe. Un prêt avec option d’achat obligatoire de 14M€ + 2M bonus pour l’ailier gauche anglais de Norwich, mais le mercato ne s’arrête pas là pour les dirigeants marseillais. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont désormais à la recherche d’un avant-centre remplaçant, poste normalement tenu par Faris Moumbagna qui s’est gravement blessé au genou face à Brest. Une recrue qui n’était pas prévue dans le budget de l’OM.

Maupay et Sildillia après Rowe ?

Selon l’Equipe, les Marseillais se sont donc tournés vers l’attaquant des Toffies, Neal Maupay. Mais Everton n’est pas convaincu et exige un transfert sec ou un prêt avec obligation d’achat pour lâcher son joueur à qui il reste 1 an de contrat. L’OM a besoin de liquidité, mais la direction s’agace d’un loft qui affiche toujours complet à moins de 10 jours de la fin du mercato.

Veretout, Mbemba, Garcia, Gigot, Ounahi, tous ont reçu bien des offres mais aucune ne leur convenaient suffisamment. « Ils ont tous eu des propositions financières plus intéressantes que les conditions qu’ils ont à Marseille » assure-t-on en interne. Leurs départs sont conditions à de potentiel arrivés, notamment celle de Sildillia, le latéral droit de Fribourg dépend des lofteurs en défense ou d’un éventuel transfert de Bamo Meité, ajouté à la liste des transferts par dépit.

Accord trouvé pour Rowe !

A la recherche d’un ailier gauche, l’OM a fait de Jonathan Rowe sa priorité. Un accord a été trouvé ce mardi entre Norwich et l’OM pour le transfert du jeune international espoir anglais. Le joueur rejoindra l’Olympique de Marseille aujourd’hui sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros avec option d’achat obligatoire d’un montant supérieur à 12 millions d’euros.

La visite médicale du joueur est prévue ce mercredi et il pourrait être dans le groupe pour le match de dimanche au Vélodrome face à Reims.

🚨#mercatOM 🔵⚪️

▶️Accord verbal trouvé entre l’OM et Norwich pour Jonathan Rowe

💰Prêt payant de 3 M€ avec OA obligatoire (supérieur à 12 M€)

🔜L’ailier anglais de 21 ans a déjà donné son accord pour rejoindre l’OM https://t.co/0bbPAC4s4J pic.twitter.com/M0RKvE1PnC — Sébastien Denis (@sebnonda) August 21, 2024

3 – Mercato OM : Jonathan Rowe est à Marseille !

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir sa dixième recrue estivale. L’international espoir anglais de 21 ans Jonathan Rowe est arrivé ce mercredi dans la cité phocéenne pour signer son contrat avec l’OM. Priorité de Roberto De Zerbi pour le poste d’ailier gauche, Jonathan Rowe va s’engager avec l’OM. S. L’attaquant est arrivé à Marseille ce mercredi en fin de matinée. Il passera aujourd’hui la traditionnelle visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l’OM. Le jeune espoir anglais rejoindra l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros avec option d’achat obligatoire d’un montant d’environ 14 millions d’euros A moins d’un coup de théâtre Jonathan Rowe sera donc olympien et il pourrait être présent dans la groupe pour affronter Reims ce dimanche au stade vélodrome. La révélation de Premiership la saison dernière (12 buts 4 passes décisives) sera ainsi en concurrence avec Luis Henrique au poste de d’ailier gauche dans le monde de De Zerbi.

