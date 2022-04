Saliba envoie un message à Longoria, la piste Sambia se refroidit, l’OM surveille un espoir de Ligue 1… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Saliba envoie un message à Longoria, la piste Sambia se refroidit, l’OM surveille un espoir de Ligue 1…

Mercato OM : Saliba envoie un nouveau message à Pablo Longoria?

Dans un extrait de l’émission Le Vestiaire qui sera publiée ce lundi soir sur RMC, William Saliba s’est de nouveau exprimé sur son avenir. Le défenseur se sent Marseillais malgré le fait qu’il ne soit que prêté !

L’Olympique de Marseille a récupéré William Saliba qui était à Arsenal. En prêt sans option d’achat, le défenseur réalise des performances de très haut niveau et les supporters espèrent le conserver.

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans un extrait de l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC ce lundi soir, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

A LIRE : OM – Harit : « Je pensais que Payet était un crevard avant d’arriver ! »

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)

🗣💬 « Je suis devenu un mec du 13 maintenant » 🇫🇷 Prêté cette saison à l’OM, Saliba se sent comme un poisson dans l’eau à Marseille. Même s’il ne sait pas s’il restera l’année prochaine. 🔵 #LeVestiaire à Marseille !

📺 Lundi à 21h sur RMC Sport 1 pic.twitter.com/4Lhx0Z2LdU — RMC Sport (@RMCsport) April 9, 2022

C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise — Arteta

Interrogé sur Saliba en conférence de presse, Mikel Arteta a rappelé que le défenseur était toujours son joueur et qu’il appartenait à Arsenal… Un message envoyé directement à l’OM !

« Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus) mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu’il fait et de son évolution. C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l’exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n’étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse, texte FR Foot Mercato

Mercato : Annoncé à l’OM, son entourage dément et estime qu’il n’a pas le niveau !

Alors que des rumeurs associent le nom de Junior Sambia à l’OM ces dernières semaines, Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu Provence, assure que le Montpelliérain est encore loin de Marseille.

Tout se passe bien pour l’OM ces dernières semaines. Malgré les différentes critiques, Jorge Sampaoli parvient à gérer son effectif match après match. Si le technicien argentin semble satisfait par ses joueurs, il commence aussi à réfléchir à comment il pourrait l’améliorer. Mais l’OM fait face à une interdiction de recrutement pour le prochain mercato estival et Pablo Longoria doit réfléchir à d’autres alternatives. Parmi elles, les joueurs qui seront libres à l’issue de la saison.

À lire aussi : OM : « Harit est devenu un joueur vital » dixit Sampaoli

Dernièrement, plusieurs rumeurs ont été associées à l’Olympique de Marseille dont une éventuelle arrivée de Junior Sambia à l’issue de la saison. Libre de tout contrat en juin prochain, le latéral droit de 25 ans ne prolongera pas son contrat avec Montpellier. Toutefois, à en croire les informations du journaliste de France Bleu Provence, Bertrand Queneutte, la situation ne serait pas la même. En effet, le journaliste avançait hier après la rencontre qu’il a eu des retours de son entourage, qui estime qu’il n’a pas le niveau pour évoluer à l’OM la saison prochaine.

Junior Sambia n’ambitionne pas d’aller à l’OM – Bertrand Queneutte

À lire aussi : OM – MHSC : La réponse de Cabella aux sifflets du Vélodrome lors de son entrée

« Je ne sais pas qui à Marseille a sorti que le joueur s’y était déjà engagé. J’ai encore eu son entourage que je connais bien, son nouvel agent ne vise absolument pas l’OM. Tout le monde est lucide. Marseille la saison prochaine, c’est la Ligue des Champions, même en doublure, le Junior Sambia actuel n’ambitionne pas d’aller à l’OM. » – Bertrand Queneutte – source : France Bleu Herault (10/04/2022)

Marseille, c’est l’aventure de ma vie – Pablo Longoria

A LIRE AUSSI: OM : Sampaoli s’explique sur la titularisation de Mandanda !

Dans une interview accordée à France Football, Pablo Longoria a déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille et à la ville en général.

« Cette ville me ressemble. Je l’adore. Cette aventure à Marseille, c’est l’aventure de ma vie. Pour la première fois, je ne pense pas au futur. Je sais déjà que je ne travaillerai jamais à la tête d’un autre club. Je me sens à la maison. J’imaginais le club parfait ainsi. Les sensations sont si fortes ici » Pablo Longoria – Source: France Football

Mercato OM : Longoria vise une révélation de Ligue 1 ?

Toujours désireux de renforcer son effectif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille serait intéressé par Franck Honorat, l’ailier du Stade Brestois selon Calciomercato.

Actuellement deuxième de Ligue 1 après sa victoire contre Montpellier (2-0), l’Olympique de Marseille est bien parti pour remplir son objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et est encore en lice en Europa Conférence League avec un quart de finale retour qui se profile sur la pelouse du PAOK Salonique jeudi. Si d’aventure la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions de club devenait effective, l’OM devra renforcer son effectif lors du prochain mercato d’été. Pablo Longoria travaillerait actuellement sur plusieurs dossiers à des postes précis en vue de la saison prochaine. Le président du club phocéen lorgnerait sur l’arrivée d’un joueur au poste de piston droit offensif, capable d’offrir une concurrence à Pol Lirola. Pour ce joueur, l’OM s’intéresserait de près à Franck Honorat, 25 ans.

Honorat, un joueur polyvalent

Selon le site Calciomercato, l’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services de l’ailier brestois. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur de l’ASSE ou de Clermont possède une valeur marchande calculée autour d’une dizaine de millions d’euros sur le marché des transferts. Une somme abordable de l’OM, surtout en cas de qualification en Ligue des Champions. Auteur de dix buts et de six passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Honorat a su prendre du galon à Brest et devenir une référence à son poste en Ligue 1. Un joueur polyvalent capable de jouer ailier ou piston droit offensif, l’ancien stéphanois a tout d’une bonne pioche pour Marseille. Reste néanmoins à savoir si l’OM pourra recruter, le club olympien est toujours sur le coup d’une éventuelle interdiction de recrutement avec le cas Pape Gueye.

Malgré cela, Pablo Longoria semble déterminé à travailler ses dossier pour de nouveau offrir un effectif de qualité à son entraineur Jorge Sampaoli, afin que l’OM puisse encore être à la hauteur de ses ambitions.