Seko Fofana, Bamba Dieng, Bakambu, Lirola, Alexis Sanchez… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : Seko Fofana, Bamba Dieng, Bakambu, Lirola, Alexis Sanchez…

Mercato OM : Bakambu et Lirola proches de quitter l’OM ?

Selon Africa Foot United, Bakambu et Lirola seraient eux aussi poussés vers la sortie, les deux joueurs pourraient permettre au club de libérer de la masse salariale.

Bakambu et Lirola peinent à convaincre la direction marseillaise depuis leur arrivée la saison dernière. Bakambu dispose d’un des plus gros salaire du club et Longoria souhaiterait lui trouver une porte de sortie. Lirola acheté l’été dernier après un prêt convaincant en 2021, n’a pas réussi à confirmer sous Sampaoli. D’autant plus que l’arrivée de Jonathan Clauss au poste de piston droit le condamne à une place de remplaçant.

L’international congolais (40 sélections, 13 buts) n’a fait trembler les filets qu’à 4 reprises depuis son arrivée à Marseille en 20 match, trop peu pour espérer s’imposer à Marseille. Lirola, qui dispose d’une valeur marchande évaluée à 8M€ par Transfermarkt, pourrait lui renflouer un tant soit peu les caisses de l’OM.

Longoria s’occupe désormais des départs

Igor Tudor ne compterait pas sur les deux joueurs et Longoria leur aurait demandé de se trouver une porte de sortie. Il y a quelques semaines Bakambu était annoncé du côté de la Turquie, où il a déjà évolué avec le Bursaspor. Concernant Pol Lirola, le joueur conserve une belle côte en Italie mais aucun club ne s’est pour le moment manifesté.

Après une semaine forte en recrue avec Luis Suarez, Clauss et Blanco, l’OM cherche maintenant à dégraisser. Caleta-Car, Amavi et Kolasinac serait aussi sur le départ, ainsi que Bamba Dieng comme l’indiquait L’Equipe et La Provence, plus tôt dans la journée. Bakambu et Lirola, plutôt décevant aux yeux de Tudor, devrait donc quitter la cité phocéenne cet été.

«Bakambu ?Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille…» – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Mercato OM : Longoria discute avec Seko Fofana ?

Seko Fofana serait en discussion avec l’Olympique de Marseille, selon le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri.

Le milieu de terrain ivoirien intéresse fortement l’OM depuis plusieurs mercato maintenant. Auteur d’une très belle saison cette année en Ligue 1, la côte de Fofana a encore grimpé rendant le transfert très compliqué. Mais Hakim Zhouri, journaliste des Lions de l’Atlas, révèle que le joueur lensois est en discussion avec Marseille. Après avoir recruté Jonathan Clauss, le club phocéen pourrait tenter de s’attacher les services de Fofana.

On le sait l’OM cherche encore un milieu de terrain et la piste Jorfan Veretout traîne, si Longoria arrive à se séparer rapidement des « indésirables », il pourrait peut-être avoir les finances de faire venir Seko Fofana.

Fofana, un profil 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »

Mercato OM : Le retour de la piste Alexis Sanchez

Selon le Corriere dello Sport, Alexis Sanchez ne serait pas contre l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le joueur de 33 ans n’a pas disputé les deux premiers matchs de préparations avec l’Inter Milan.

Le Corriere dello Sport révèle ce samedi, que l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester United, Alexis Sanchez souhaiterait quitter l’Inter Milan et rejoindre l’OM. L’ailier de 33ans, n’a pas été convoqué par les nerrazzuri lors du précédent match amical, serait de plus en plus proche du club phocéen.

Les marseillais toujours à la recherche d’un joueur d’expérience, notamment en Ligue des Champions verrait d’un bon œil la venue du vainqueur de la Copa America. Le joueur plairait au nouveau technicien de l’OM, Igor Tudor mais aussi à Longoria qui le suit de près depuis plusieurs semaines.

Alexis Sanchez a besoin de se relancer

Une recrue de plus dans le secteur offensif qui ne pourrait arriver sans départ dans l’effectif olympien. Bakambu et Dieng seraient d’ailleurs poussés vers la sortie afin de dégraisser et de libérer de la masse salariale. Sans quoi l’international chilien (143 sélections, 48 buts) ne pourrait rejoindre la Canebière. L’attaquant de l’Inter Milan, cherche à se relancer après une dernière saison en demi-teinte avec 25 apparitions en championnat pour 5 buts et 1 passe décisives.

A 33ans et à un an de la fin de son contrat, il est évalué à 3,5 M€ sur Transfermarkt, un montant pas insurmontable pour l’OM. Cependant le club phocéen sera obligé de faire de la place dans l’effectif, afin de pouvoir assumer son salaire. Affaire à suivre.

Mercato OM : Dieng poussé vers la sortie par Longoria ?

Selon L’Equipe et La Provence, Bamba Dieng serait poussé vers la sortie, ce qui expliquerait sa présence sur le banc face à Middlesbrough.

L’Olympique de Marseille a fait jouer presque tous ses attaquants, Milik a débuté, Bakambu et la recrue Luis Suarez sont ensuite rentrés en jeu, mais Dieng est lui resté sur le banc. L’international sénégalais (10 sélections 2 buts), seule valeur marchande du club avec Caleta-Car, serait forcé à partir selon les informations de L’Équipe et de La Provence. Seul problème, le joueur a fait savoir à plusieurs reprises dans les médias français qu’il souhaitait poursuivre sa progression à Marseille et l’intérêt de Fribourg n’y changerait rien.

Longoria qui a recruté à tour de bras ces deux dernières semaines, doit maintenant dégraisser son effectif et aurait décidé de sacrifier sa pépite lors de ce mercato. L’OM souhaiterait vendre Dieng pour faire de la place afin de s’attacher les services d’Alassane Pléa. La direction marseillaise en attendrait 15M€ pour s’en séparer, un montant qui paraît peu élevé au vu de son potentiel.

Dieng reste encore jeune, il faut stopper ce transfert et le garder – Hernandez

Une décision qui ne ravit pas tout le monde. Il y a quelques semaines l’invité de l’Apéro Mercato, Christophe Hernandez, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2012 avec Nice, dressait le profil de Bamba Dieng, un joueur, selon lui, que l’OM ne doit absolument pas vendre.

« Dieng ? C’est un profil qu’on n’a pas pour moi, il prend les espaces, ce n’est pas toujours beau à voir, c’est différent de ce que l’on peut avoir notamment les derniers attaquants comme Benedetto ou Milik, qui sont des attaquants d’appui. On nous a vendu Milik comme un joueur qui fait beaucoup d’appels, mais ce que je n’ai pas vu notamment lors du dernier match pour ma part. Dieng reste encore jeune, il y a un projet à l’Olympique de Marseille qui j’espère va durer, donc non il faut stopper ce transfert et le garder. On n’a pas un potentiel qui va dribbler 5, 6 joueurs, nous faire la différence à chaque match. On a un joueur qui est capable de nous faire de bonnes choses mais on n’a pas un joueur comme Ousmane Dembélé quand il était plus jeune. (Sur la comparaison avec Ekitike) Je le trouve plus complet que Dieng notamment quand il décroche sans ballon, il joue en une touche, il va la redemander ensuite, il est capable de garder le ballon. Bamba Dieng n’est lui pas encore capable de le faire. (Sur l’hypothèse d’un départ de Dieng) Quel est le projet de l’Olympique de Marseille, qu’est-ce qu’on compte faire ? Quel recrutement on veut faire ? C’est bien de lâcher un Bamba Dieng qui a des qualités bien à lui, à l’OM, on a beaucoup de joueurs qui aiment toucher la balle dans les pieds dans de petits espaces, même nos joueurs de côté comme Under qui aime toucher le ballon rentrer sur son pied gauche. Sur la forme économique, je suis d’accord mais si je parle purement football, en tant que passionné, qui va-t-on recruter ? Qui est capable de prendre la profondeur dans cet effectif ? Si demain Sampaoli décide de recruter deux vrais latéraux et qu’il souhaite jouer en 3-5-2 qui peut aider notre attaquant Milik en prenant les espaces. » Christophe Hernandez – Source : Football Club de Marseille (31/05/2022)