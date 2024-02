Shakhtar – OM : Le onze marseillais avec Luis Henrique et Kondogbia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est à Hambourg pour affronter le Shakhtar Donetsk ce jeudi pour le compte des 16es de finale de Ligue Europa. Voici le onze mis en place par Gennaro Gattuso pour cette rencontre…

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier est toujours absent. L’OM doit se passer aussi de Onana, Gueye et Garcia non inscrits sur la liste européenne. Veretout et Murillo sont trop court pour faire son retour lors de ce match, par contre, Kondogbia sera disponible. Mbemba qui doit rentrer de la CAN aujourd’hui n’est pas certain d’être dans le groupe. Sarr est suspendu pour cette rencontre…

Pau Lopez est sans surprise titularisé dans les buts devant une défense qui est composée de Clauss, Gigot, Balerdi et Merlin. Kondogbia fait son retour dans le onze en 6 avec Harrit et Ounahi devant lui. Moumbagna est aligné dans l’axe de l’attaque, Aubameyang fait son retour côté gauche, Sarr étant suspendu, Luis Henrique est positionné dans le couloir droit.

4-3-3 avec Ndiaye titulaire ?

Lopez

Clauss Gigot Balerdi Merlin

Kondogbia

Ounahi Harit

Henrique Moumbagna Aubameyang

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 📝 #ShakhtarOM

Le XI de départ pour ce 16ème de finale aller d’@EuropaLeague 🫡 pic.twitter.com/ScH0HCQi6U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2024

En conférence de presse d’avant match Gennaro Gattuso a été interrogé sur son système de jeu, il a clairement fait savoir qu’une défense à trois n’était pas son choix, et qu’il ne ferait pas évoluer son équipe comme ça. Voici les propos relayé par le média l’Equipe. « On va voir, jouer à trois, jouer à quatre, on verra demain… Quand je suis passé à trois, j’avais vu que l’équipe avait besoin de davantage au niveau défensif, je n’aimais pas comment elle occupait le terrain, on était trop vite transpercés. Mais je ne suis pas un entraîneur qui aime la ligne de cinq et trois milieux, et qui joue en contre. Je l’ai dit au club, ce n’est pas moi, je dois faire ce que je ressens et bien sûr mettre l’équipe dans les meilleures dispositions. Quand j’ai vu qu’elle souffrait, avant le match aller contre Lyon, je suis passé à cinq derrière, mais ce n’est pas mon football. Si vous voulez ça, il faudra changer d’entraîneur. »