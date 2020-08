Thauvin vers l’Atalanta, un Brésilien pour le poste de latéral gauche, concurrence dans le dossier de Paula… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Retour sur les rumeurs et infos mercato de la semaine côté OM… Au menu : Thauvin vers l’Atalanta, un Brésilien pour le poste de latéral gauche, concurrence dans le dossier de Paula.

Mercato OM : Thauvin, prix en baisse ? L’Atalanta insiste, deux clubs de Premier League très intéressés ?

Florian Thauvin n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. L’ailier champion du Monde 2018 semble motivé à l’idée de rester jusqu’au bout de son contrat. Cependant, l’OM pourrait être tenté de récupérer un somme cet été et d’économiser son salaire…

C’est en tous cas ce qu’affirme le média italien TMW ce mercredi. En effet, Tuttomercatoweb expliquait hier que l’Atalanta piste toujours Florian Thauvin. Des négociations seraient même en cours entre les deux clubs. Alors qu’un montant de 20 M€ a été évoqué, l’OM ne demanderait plus que 15 M€ dans ce dossier, alors que l’Atalanta proposerait encore moins…

L’Atalanta, Leicester et Aston Villa visent Thauvin ?

De plus, deux équipes de Premier League, Leicester et Aston Villa, seraient aussi fortement intéressées par le joueur. Cependant, Thauvin veut participer à la prochaine Ligue des Champions. L’hypothèse d’une dernière saison avant un départ libre reste donc la plus probable aujourd’hui. Même si Pablo Longoria pourrait tenter de convaincre l’ancien grenoblois de prolonger son contrat…

Le nouveau DS de l’OM était resté flou concernant ce dossier lors de la conférence de presse organisé la semaine dernière…

Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière — Longoria

« On a un effectif avec plusieurs joueurs en fin de contrat. La première chose que je veux dire, c’est que j’ai l’intention de travailler sur un projet à long terme. Mais pour être ambitieux et réussir, il faut prendre des décisions dès maintenant. Je suis ici depuis une semaine, je connais les différentes situations contractuelles. On va aborder ces questions dans les prochains jours, pour Florian et les autres joueurs. Pour l’effectif actuel, Florian est un actif en plus par rapport à la saison dernière. C’est un plus pour le coach d’avoir un joueur avec les qualités de Florian. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (13/08/2020)

Mercato OM : Un jeune Brésilien comme priorité côté gauche ?

André Villas-Boas attend encore deux recrues (hors compensation de départ). En effet, le coach portugais de l’OM veut un latéral gauche et un attaquant. Un jeune brésilien serait la priorité au poste de défenseur gauche…

Jordan Amavi n’a plus de doublure depuis presque trois ans et le départ précipité de Patrice Evra. Si le jeune Christopher Rocchia doit être testé, l’OM aimerait recruter à ce poste. D’autant que Jordan Amavi, comme Rocchia d’ailleurs, ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021. Selon la Provence, la priorité à ce poste serait Caio Henrique.

Caio priorité de l’OM ?

Ce jeune latéral gauche brésilien de 23 ans appartient à l’Atlético de Madrid qui ne cesse de le prêter dans le championnat brésilien depuis plusieurs saisons. Arrivé à l’age de 18 ans, Caio, qui dispose d’un contrat avec le club espagnol jusqu’en 2023, a joué avec la réserve avant d’enchaîner les prêts. Le premier à Paranà (2018), Fluminense (2019) et Gremio (2020), il n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe entraînée par Simeone.

Le quotidien local explique que l’OM aimerait le récupérer en prêt, le coach Diego Simeone doit trancher prochainement. Le club phocéen ne serait pas seul sur le coup car Porto et Benfica seraient aussi sur les rangs. Pablo Longoria pourrait être un atout supplémentaire dans ce dossier qui ne semble pas impossible à réaliser,

Mercato OM : Lourde concurrence dans le dossier du milieu De Paula ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Patrick de Paula pourrait être vendu. Le président de Palmeiras n’écarte pas la possibilité de lâcher ses talents pour revenir à l’équilibre après cette crise…

L’Olympique de Marseille aurait dans sa liste de ses joueurs pistés: Patrick de Paula. Le milieu de terrain a été cité ces dernières semaines.

Les clubs ont besoin de revenus… — GALIOTTE

Le Brésilien qui évolue à Palmeiras est très sollicité, et notamment par Benfica qui semble être le club le plus avancé dans le dossier. Selon Jorge Nicola, journaliste pour ESPN, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid seraient également intéressés. Le président du club brésilien, Mauricio Galiotte n’écarte pas la possibilité de vendre cet été.

« Patrick est un grand joueur, un grand talent. Ce n’est pas seulement le club de Benfica, cela vaut la peine de le mentionner, il y a d’autres clubs intéressés. Notre objectif est de garder ces jeunes. (…) C’est une année atypique. Nous devons avoir beaucoup d’équilibre, faire les choses les pieds sur terre. Les clubs ont besoin de revenus, et la seule recette qui existe aujourd’hui pour être une valeur ajoutée, de l’argent neuf, c’est la vente de joueurs. Mais nous devons le faire avec beaucoup d’équilibre, au bon moment » Mauricio Galiotte – Source : ESPN (17/08/2020)