Todibo à la Juve, Lille inactif, Lyon brade un titulaire… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l'actualité des concurrents de l'OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Plusieurs grands clubs européens s'intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L'OGC Nice n'ai pas fermé un éventuel transfert. Nice a trouvé un accord avec un club.

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué 136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe il y a deux semaines. C’est la Juventus aimerait s’attacher les services du Français. Le défenseur central français plairez énormément au club italien qui en fait sa priorité. Le joueur aussi priorise le club de la vielle dame selon Santi Aouna. Des contacts sont à venir entre la Juventus et l’OGC Nice. Il pourrait donc rejoindre son coéquipier Khéphren Thuram qui s’est engagé avec la Juventus.

Aujourd’hui d’après le média italien la Gazzetta dello Sport, La Juventus entraînée par Thiago Motta aurait proposé un prêt avec option d’achat obligatoire fixé à environ 34 millions pour le défenseur central français. Les 2 clubs semblent sur la même longueur d’onde, reste à attendre l’officialisation du transfert.

Positive meeting with player’s camp in last 24h to confirm five year deal agreed and Todibo’s desire, only Juventus. pic.twitter.com/clzHFtQFjK

It’s expected to be loan with mandatory buy clause for potential fee close to €35m.

🚨⚪️⚫️ Juventus will submit opening bid for Jean Clair Todibo next week.

Le LOSC va disputer le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Néanmoins le club nordiste n'a toujours pas renforcé son effectif en conséquence. Le club compte pas moins de 5 départs dont celui d'un taux lié de la saison passée le jeune défenseur central français Leny Yoro. Une inaction sur le mercato qui inquiète jusqu'au vestiaire lillois.

Le LOSC va disputer les tours de qualification à la Ligue des champions le week-end du 6 août, c’est-à-dire dans une semaine. Le LOSC n’a toujours pas renforcé son effectif en conséquence, le LOSC s’est séparé de 5 joueurs durant ce mercato. Alors que son attaquant star Jonathan David est annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Lille a déjà perdu son défenseur central Leny Yoro parti à Manchester United. Le club nordiste a quand même réussi à s’attacher les services de l’expérimenter Thomas Meunier arrivé en provenance de Turquie gratuitement. Néanmoins le club ne compte pas s’activer sur le mercato et préfère attendre le départ des joueurs afin de ne pas recruter n’importe comment. Reste à voir si l’effectif lillois sera assez compétitif pour passer les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Lyon devrait voir son défenseur central Jack O'Brien partir à Everton, néanmoins le club rhodanien touchera une indemnité de transfert bien plus basse que prévu.

Lyon dans l’obligation de vendre pour au moins 100 millions d’euros durant ce mercato estival afin de remplir ses engagements vis-à-vis de la DNCG. En effet, l’olympique lyonnais à débourser environ 200000000 d’euros depuis le début de ce mercato mais n’a toujours quasiment rien vendu. Si le club de John Textor ne vend pas pour 100 millions d’euros, il pourrait recevoir une sanction par le gendarme financier du football.

Pour cela le club rhodanien a décidé de se séparer de son défenseur Jack O’Brien, arrivé la saison dernière en provenance de Crystal Palace pour environ 20 millions d’euros le jeune défenseur s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Lyon devrait le céder à Everton. Lyon devra reverser environ 4 millions d’euros à son ancien club Crystal Palace, Le club rhodanien va donc récupérer environ 16 millions d’euros pour ce transfert, loin des 25, 30 millions attendu. Le club de John Textor ne peut pas se permettre de négocier, en effet il doit absolument récupérer des fonds.

🔵🇮🇪 Jake O’Brien will undergo medical as new Everton player on Monday, then signing contract until June 2029.

O’Brien joins on €20m deal plus 10% sell-on clause from Olympique Lyon, as exclusively revealed yesterday.

Here we go, confirmed. pic.twitter.com/WCjVniXyzu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024