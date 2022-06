Un attaquant niçois dans le viseur, concurrence française pour une piste de Longoria et 7 noms pour remplacer Kamara… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce mardi soir : Un attaquant niçois dans le viseur, un club de Ligue 1 arrive sur une piste de Longoria et 7 noms pour remplacer Kamara.

Mercato OM : Un attaquant niçois dans le viseur de Longoria?

A la recherche d’attaquants et d’ailiers pour la saison prochaine, Pablo Longoria aurait coché le nom de Justin Kluivert, actuel joueur de l’OGC Nice selon Il Tempo.

Lors du mercato de la saison dernière, l’Olympique de Marseille n’a pas chômé. Près d’une dizaine de joueurs ont signé un contrat afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli très amoindri par de nombreux départs en fin de contrat.

Malheureusement le gros point noir de ce recrutement fut le poste d’ailier gauche. Sans réel élément qui a réussi à s’imposer sur ce côté, Jorge Sampaoli a fait plusieurs tests, notamment avec Gerson ou Payet excentré au lieu d’être dans l’axe où ils sont plus efficaces.

L’OM et Monaco se positionnent pour récupérer Kluivert

Pour ce mercato estival 2022 qui ouvre ses portes le 10 juin prochain, les noms se multiplient et notamment à ce poste d’ailier gauche. Après Jovane Cabral, joueur cap-verdien qui évolue au Sporting, l’OM aurait coché le nom de Justin Kluivert !

Déjà lors du mercato dernier, son nom a été cité pour rejoindre l’OM avant l’OGC Nice. Les Aiglons avaient réussis à obtenir son prêt en provenance de l’AS Roma avec une option d’achat. Selon le média Il Tempo, la direction niçoise a réclamé une baisse du prix de cette OA afin de récupérer Kluivert définitivement.

Résultat, l’officialisation tarde pour le Néerlandais et d’autres clubs ont la possibilité d’entrer dans la danse pour le faire signer au nez de l’OGC Nice ! Le média affirme que l’Olympique de Marseille ainsi que l’AS Monaco suivent le dossier et pourraient passer à l’attaque.

Une saison correcte avec l’OGC Nice

Pour rappel, Kluivert a réalisé une plutôt bonne saison avec l’OGC Nice. C’est d’ailleurs grâce à lui que les hommes de Galtier ont filé en demi-finale de Coupe de France en éliminant l’OM en quart. Le Néerlandais était en feu ce soir-là.

En 36 matchs joués toutes compétitions confondues avec l’OGC Nice, Justin Kluivert aura marqué 6 buts et réalisé 6 passes décisives. Sa valeur marchande a été évaluée à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt en mai dernier.

Mercato OM : Un club de Ligue 1 arrive sur une piste de Pablo Longoria !

Actuellement à l’AS Roma et fraîchement vainqueur de la Conférence League, Jordan Veretout pourrait bien être le premier coup de Pablo Longoria, après avoir raté la prolongation de Boubacar Kamara. Le transfert du milieu de la Roma pourrait se finaliser autour de 15 millions d’euros, mais très récemment, un autre club de Ligue 1 semble s’être mis dans la course dans le dossier et pourrait bien coiffer l’OM sur le poteau.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Shira, José Mourinho ne voudrait plus de Jordan Veretout la saison prochaine. Pourtant titulaire et élément important de l’AS Roma depuis son arrivée au club. L’international français a vu son temps de jeu baisser depuis cet hiver ou Mourinho a fait venir son compatriote, Sergio Oliveira, en provenance du FC Porto. Alors que l’OM s’est montré intéressé par les services de Jordan Veretout, le LOSC serait entré dans les négociations pour l’international français.

L’AS Roma, très intéressé par le profil du latéral droit turc Zeki Celik et pourrait utiliser Veretout comme monnaie d’échange pour que les deux parties soient satisfaites. Si ce deal se fait, ce serait un nouvel échec pour Pablo Longoria qui avait pensé à Jordan Veretout pour pallier le départ acté depuis trois semaines de Boubacar Kamara. Auteur de 4 buts et 10 passes décisives en 50 matchs cette saison avec le club de la Louve devrait être cédé pour une somme située entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme qui satisfait l’OM mais avec l’intérêt prononcé de la Roma pour Celik pourrait nuire à une arrivée de Veretout sur la Canebière.

Formé à l’OM et au centre du système de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara a choisi de quitter l’OM de manière libre sans que le club puisse avoir une indemnité de transfert. Aston Villa, le club qui a terminé 13ème de Premier League a déjà annoncé officiellement la signature du néo-international français. Pablo Longoria avait tout fait pour le prolonger, plusieurs médias ont parlé d’une promesse faite cet hiver par l’agent de Kamara concernant une possible prolongation et sur le fait que Kamara ne partirait pas libre.

Mercato OM : Les 7 noms pour remplacer Boubacar Kamara

A la recherche d’un joueur pour remplacer Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms. Voici un récapitulatif des pistes à ce poste !

L’Olympique de Marseille a vu Boubacar Kamara quitter le club totalement libre. Le milieu défensif a rejoint Aston Villa en Premier League au lendemain de la fin de la saison de Ligue 1. Pour le remplacer, Pablo Longoria a multiplié les pistes ces dernières semaines.

Le mercato n’ouvre que ce vendredi 10 juin mais les noms ne manquent pas, surtout au milieu de terrain. Pour le moment, 7 joueurs sont cités pour être les probables remplaçants du numéro 6 formé à l’Olympique de Marseille.

L’expérience de Witsel, la promesse Danilo

On commence par Axel Witsel ! L’international belge est, selon nos informations, dans la short-list de l’OM. Sampaoli apprécie notamment son expérience qui manque cruellement à l’effectif marseillais. Il a également l’avantage d’être libre après son départ du Borussia Dortmund.

Danilo, le Brésilien de Palmeiras. Dossier compliqué pour l’OM puisque le joueur risque d’être très cher. Convoité, le milieu de terrain de 21 ans a rejoint la sélection A brésilienne ce qui a fait grimper encore plus sa cote sur le marché des transferts. Le club en réclame 30 millions d’euros.

Des pistes made in Ligue 1

Seko Fofana n’est pas vraiment un numéro 6 mais pourrait donner un bon coup de main au milieu de terrain. Après une bonne saison avec le RC Lens, l’Ivoirien est, avec Tchouaméni, l’un des joueurs les plus convoités de Ligue 1 au milieu de terrain. Le tarif ne devrait pas être bas si l’OM se positionne réellement sur le dossier.

Le LOSC n’a pas continué sur sa lancée sans Christophe Galtier. Avec Gourvennec, ça a été plus compliqué mais certains joueurs ont tout de même montré de belles choses sur le terrain comme Benjamin André. Le milieu défensif serait pisté par l’OM d’après Foot Mercato… Une bonne recrue pour apporter de la solidité?

Bazoer la recrue bon marché, Veretout à relancer, Pjanic fausse bonne idée?

Riechedly Bazoer aurait le profil parfait ! Défenseur central pouvant aussi jouer au milieu de terrain, il pourrait remplir la tâche donnée à Boubacar Kamara cette saison par Jorge Sampaoli. Egalement en fin de contrat, il ne devrait pas réclamer un gros salaire et pourrait être une belle recrue pour l’OM peu couteuse.

Ancien joueur de Ligue 1, Jordan Veretout n’a pas réussi à se frayer un chemin dans le onze de José Mourinho. Le coach portugais l’a mis de côté et voudrait s’en séparer dans les prochaines semaines. L’OM pourrait le relancer, surtout après avoir vu le niveau qu’il peut atteindre…

Enfin, Miralem Pjanic ! Comme Fofana, ce n’est pas vraiment un joueur capable de remplacer directement Kamara en numéro 6 mais il évolue au milieu de terrain. Plutôt relayeur, il n’a pas réussi à s’imposer au FC Barcelone après son départ de la Juventus. Bien loin du niveau qu’il pouvait avoir chez la Vieille Dame ou à l’AS Roma, il ne devrait pas être conservé par les Catalans. Un joueur à relancer ou une fausse bonne idée à la Strootman avec un salaire imposant?

Les 7 joueurs cités pour remplacer Kamara

Axel Witsel Dortmund Libre

Danilo Palmeiras 30M€

Seko Fofana Lens 20M€

Benjamin André LOSC 8M€

Riechedly Bazoer Vitesse Libre

Jordan Veretout AS Roma 10M€